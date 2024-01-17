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Asya Borsalarında Satış Ağırlıklı Seyir İzlendi - Son Dakika
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Asya Borsalarında Satış Ağırlıklı Seyir İzlendi

Küresel pay piyasaları, Çin'den gelen karışık veriler ve Fed'in faiz indirim beklentilerinin zayıflamasıyla negatif bir seyir izledi. Japonya'da ise zayıflayan Japon yeninin ihracatçıları desteklemesi düşüşü sınırladı. Çin'de açıklanan veriler, büyüme beklentilerinin altında kaldı ve deflasyon endişelerini destekledi. Güney Kore, Çin, Japonya, Hindistan ve Hong Kong'da borsalar düşüş yaşadı.

Asya Borsalarında Satış Ağırlıklı Seyir İzlendi
17.01.2024 - 09:50,
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Asya borsalarında satış ağırlıklı seyir izlendi.

Analistler, küresel pay piyasalarının, Çin'den gelen verilerin karışık sinyaller vermesi ve ABD Merkez Bankasının (Fed) martta faiz indirimlerine başlayacağına yönelik beklentilerin zayıflamasıyla negatif bir seyir izlediğini ifade etti.

Japonya'da zayıflayan Japon yeninin Japon ihracatçılarını desteklemeye devam edebileceği beklentisi Japon pay piyasalarındaki düşüşü sınırladı.

Bugün Çin'de açıklanan veriler karışık sinyaller vermeye devam ederken, Çin ekonomisi yıllık bazda yüzde 5,2 büyüyerek beklentilerin gerisinde kaldı. Büyüme oranı, Çin hükümetinin 2023 yılı için "yüzde 5 civarında" olmasını öngördüğü büyüme hedefinin ise üzerine çıkmış oldu.

Ülkede reel gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) büyümesinin nominal GSYH büyümesinden daha yavaş olmasının Çin'in potansiyelinin altında kaldığına işaret ettiğini kaydeden analistler, bu durumun deflasyon endişelerini desteklemeyi sürdürdüğünü söyledi.

Ülkede sanayi üretimi aralıkta aylık yüzde 6,8 ile öngörüleri aşarken, işsizlik oranı yüzde 5,1'e çıktı.

Buna karşın konut fiyatlarındaki gerilemenin devam etmesi, halihazırda sıkıntılı olan gayrimenkul sektörünün ekonomiyi negatif etkilemeyi sürdürebileceği korkularını besliyor.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 2,47 azalışla 2.435 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 1,2 düşüşle 2.860 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi, yüzde 0,4 değer kaybıyla günü 35.477 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,4 artışla 147,8 seviyesinden işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 1,7 azalışla 71.870 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 3,7 değer kaybıyla 15.280 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA
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