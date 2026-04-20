Asya Borsalarında Teknoloji Hisseleri Yükselişte - Son Dakika
Asya Borsalarında Teknoloji Hisseleri Yükselişte

20.04.2026 10:23
Asya borsaları, teknoloji hisselerindeki artışla pozitif bir seyir izlerken jeopolitik riskler artıyor.

Asya borsalarında teknoloji hisselerindeki yükselişlerin etkisiyle pozitif bir seyir izleniyor.

ABD/İsrail-İran Savaşı kaynaklı jeopolitik risklerin yeniden artması yeni haftada küresel piyasalardaki fiyatlamalar üzerinde etkili oluyor. Geçen hafta ABD ile İran arasındaki görüşmelerin ilk turunun iyimserlikle tamamlanması ve Hürmüz Boğazı'nın açılması, küresel piyasalarda rekor seviyelerin görüldüğü bir ralliye zemin hazırlamıştı.

Deniz ablukasının sürmesi ve Hürmüz Boğazı'ndan geçişlerin tekrar sınırlandırılması ise yeni haftada risk iştahını azalttı. Küresel piyasalarda azalan risk iştahına karşın yatırımcıların sürece yönelik temkinli davranmasıyla Asya'da pozitif bir seyir öne çıktı.

Teknoloji hisseleri endeksleri pozitif tarafta tuttu

Bu gelişmelere karşın bölgede teknoloji hisselerindeki yükseliş dikkati çekti. Japonya'da Nikkei 225 endeksinde işlem gören yarı iletken endüstrisi için ekipman üreticisi Renesas Electronics'in hisseleri yüzde 6,2, diğer bir ekipman üreticisi olan Lasertec'in hisseleri yüzde 5,3 yükseldi.

Güney Kore'de Kospi endeksindeki yarı iletken imalatçısı SK Hynix'in hisseleri de yüzde 3,4 yükseldi. Güney Kore ve Japonya'da elektronik hisselerinde de alıcılı bir seyir öne çıkıyor. Hong Kong ve Çin'de ise finans sektörü ve teknoloji şirketleri prim yaptı.

Çin'de kredi faiz oranlarını değiştirmedi

Makroekonomik gelişmeler tarafında ise Çin'de gösterge faizi işlevi gören 1 ve 5 yıllık kredi faiz oranlarında (LPR) değişikliğe gidilmedi.

Ulusal Bankalar Arası Fon Merkezi, 1 yıllık kredi faiz oranını yüzde 3'te, 5 yıllık kredi faiz oranını ise yüzde 3,5'te sabit tuttu. Kredi faiz oranlarında en son Mayıs 2025'te 10'ar baz puanlık indirim yapılmıştı.

Çin'deki 18 bankanın, Çin Merkez Bankasının (PBoC) borçlanma faizi üzerine eklediği kar payı bildirimlerine göre belirlenen LPR, 2019'dan bu yana gösterge faizi işlevini görüyor. 1 yıl vadeli kredi faiz oranı kurumsal krediler için, 5 yıllık faiz oranı ise emlak kredileri için referans kabul ediliyor.

Bu gelişmelerle Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,4 yükselişle 6.219 puandan, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,7 artışla 58.880,5 puandan günü tamamladı.

Şu sıralarda Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,7 değer kazancıyla 4.080 puandan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi ise bir önceki kapanışına göre yüzde 0,8 primle 26.341 puandan işlem görüyor.

Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,5 yükselişle 78.890 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

