Asya Kalkınma Bankası Türkiye'de Ofis Açıyor

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, Asya Kalkınma Bankasının Türkiye'de ofis açmayı planladığını belirterek, "Bankanın bu karara varmış olması, Türkiye'nin potansiyelini gördüğü ve önümüzdeki dönemde işbirliğimizin çok daha önemli boyutlara varacağının bir göstergesi." dedi.

Asya Kalkınma Bankasının 59. Yıllık Yönetim Kurulu Toplantısı, "İlerlemenin Dönüm Noktası: Bölgenin Bağlantılı Geleceğini Şekillendirmek" temasıyla Semerkant'taki İpek Yolu Fuar ve Kongre Yerleşkesi'nde yapıldı.

Türkiye'yi temsilen yönetim kurulunda bulunan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Osman Çelik, toplantının ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin bölgesel ülke statüsüne geçişiyle beraber Banka ile ilişkilerde önemli bir aşamanın geride bırakıldığını söyledi.

Çelik, Asya Kalkınma Bankası ile işbirliğindeki artışa işaret ederek, ilk yıl 1,3 milyar dolarlık finansmana ulaşıldığını dile getirdi. Asıl hedefin, 2026-2028 döneminde sağlanacak 8 milyar dolarlık paket olduğu bilgisini veren Çelik, 8 milyar dolarlık paketin kullanılabileceği projeler ve kapasitenin mevcut olduğunu ifade etti.

Asya Kalkınma Bankasının bu kadar kısa sürede bu imkanları sunuyor olmasının, Türkiye'ye verdiği önemin ve görülen potansiyelin göstergesi olduğunu vurgulayan Çelik, "Sadece kamu projelerine değil özel sektöre de destek sağlıyor. Asya Kalkınma Bankası, önümüzdeki dönemde Türkiye'de bir ofis açmayı planlıyor, görüşmeler gerçekleştirildi. Bankanın bu karara varmış olması, Türkiye'nin potansiyelini gördüğünün ve önümüzdeki dönemde işbirliğimizin çok daha önemli boyutlara varacağının bir göstergesi." diye konuştu.

"Özbekistan'da faaliyet gösteren Türk firması sayısı 2 bin 200 civarında"

Özbekistan ile Türkiye'nin ortak tarihi ve kültürel medeniyet bağlantılarının bulunduğuna işaret eden Çelik, iki ülke arasında gittikçe gelişen güçlü işbirliğinin olduğunu dile getirdi.

Çelik, toplam ticaret hacminin geçen yıl 3 milyar dolara ulaştığını belirterek, "Sayın cumhurbaşkanlarımızın koyduğu hedefse 5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi. Bu hedefi yakalayacağımıza biz inanıyoruz. Türkiye'nin Özbekistan'da önemli yatırımları var. Bugüne kadar Türk firmalarının Özbekistan'da yaptığı yatırım tutarı 8,2 milyar doları aştı. Yine Türkiye'den Özbekistan'da faaliyet gösteren firma sayısı 2 bin 200 civarında. Aynı şekilde müteahhitlerimizin burada 9 milyar doların üzerinde bir proje gerçekleştirdiğini biliyoruz." dedi.

Bunların, Özbekistan ile ilişkilerin gelişeceğinin göstergesi olduğunu söyleyen Çelik, Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) ve Türk Yatırım Fonu (TYF) gibi girişimlerin ilişkileri geliştirmek açısından katalizör görevi gördüğüne işaret etti.

"Türkiye, İstanbul ve İstanbul Finans Merkezi öne çıkıyor"

Çelik, ABD/İsrail-İran Savaşı ile bölgede önemli değişiklikler olduğunu, sadece bölgenin değil dünyanın bu çatışmadan etkilendiğini söyledi.

Enerji fiyatlarındaki artışla, güvenlik ve işbirliği kavramlarının da değiştiğini belirten Çelik, bu noktada bölgesel işbirliklerinin öneminin ortaya çıktığını dile getirdi.

Çelik, Türkiye'de yabancı yatırımların artırılmasına yönelik kararlar ve düzenlemelerin önemine dikkati çekerek, "Bölgede çıkan savaştan sonra ofislerini Körfez ülkelerinde bulunduran büyük kuruluşlar, yatırımcı ve finansal kuruluşlar şimdi yeni bir arayış içinde. Böylece Türkiye, İstanbul ve İstanbul Finans Merkezi artık daha ön plana çıkıyor. Yapılan tüm düzenlemeler, yabancı yatırımcıların Türkiye'ye gelmesi, bölgesel ofislerini daha hızlı bir şekilde açabilmeleri, buralarda daha etkin bir şekilde yer alabilmeleri ve İstanbul Finans Merkezi'nin etkinliğinin artması açısından önemli bir adım olacak." değerlendirmesinde bulundu.