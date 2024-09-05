Asya Piyasalarında Negatif Seyir: Dolar/Yen Düşüyor, BoJ Faiz Artışı Beklentileri Artıyor

Ekonomi

Asya pay piyasalarında Çin hariç negatif bir seyir izledi.

Küresel piyasalarda, ABD'de açıklanan makroekonomik verilerin resesyon korkularını beslemesiyle satıcılı bir seyir hakim olurken, bugün ADP özel sektör istihdamı verileri başta olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağına yerleşti.

Asya tarafında Çin hariç satıcılı bir seyir öne çıkarken, dolar/yen paritesindeki düşüş devam ediyor.

Japonya Merkez Bankası (BoJ) yönetim kurulu üyesi Hajime Takata yaptığı açıklamada, şirketlerin harcamalarını ve ücretleri arttırmaya devam edeceğini teyit etmesi halinde merkez bankasının faiz oranlarını arttırmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Analistler, BoJ'un bir sonraki faiz artırımını ocakta yapacağına ilişkin fiyatlamaların güçlenmeye devam ettiğini bildirerek, ülkeden gelecek makroekonomik sinyallerin Asya piyasalarında fiyatlamaları etkileyebileceğini kaydetti.

Dolar/yen paritesi dün yüzde 1,2 düşüş kaydederken, yeni günde önceki kapanışa göre yüzde 0,2 azalışla 143,5 seviyesinden işlem görüyor.

Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 1,1 düşüşle 36.649, Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,2 kayıpla 2.575 puandan ve Çin'de Şanghay bileşik endeksi yüzde 0,2 primle 2.788 puandan kapandı.

Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 0,3 düşüşle 17.402 puanda, Hindistan'da Sensex endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 82.291 puanda işlem görüyor.