 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Asya Piyasaları Karışık Seyir İzliyor - Son Dakika
Üye Girişi

Asya Piyasaları Karışık Seyir İzliyor

Asya piyasaları, ABD'de açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve Orta Doğu'daki jeopolitik risklerin etkisiyle karışık bir seyir izliyor. Çin'de ise Tüketici Fiyat Endeksi üst üste üç ay düşüş kaydederek deflasyonun devam ettiğini gösteriyor. Çin Merkez Bankası'nın atacağı adımlar yakından takip ediliyor. Japonya'da Nikkei 225 endeksi değer kazanırken, diğer Asya ülkelerinde endekslerde karışık bir seyir görülüyor.

Asya Piyasaları Karışık Seyir İzliyor
12.01.2024 - 09:59,  Güncelleme: 10:01
Abone Ol

Asya piyasaları haftanın son işlem gününde karışık seyir izledi.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD'de dün açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi ve Orta Doğu'da artan jeopolitik risklerle başlayan karışık seyrin Asya'ya da taşındığı belirtti.

Çin'de bugün açıklanan Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) verileri, üst üste üç ay düşüş kaydederek, ülkede deflasyonun sürdüğüne işaret etti.

Ülkede iç talebin azalmaya devam ettiğinin sinyalini veren enflasyon verilerinin ardından analistler, Çin Merkez Bankasının (PBoC) atacağı adımların yatırımcılar tarafından yakından takip edildiğini söyledi.

Öte yandan, Çin'de yıllık ihracat yüzde 2,3 artışla beklentileri aşarken, ithalat yüzde 0,2 artışla tahminlerin altında kaldı. Ülkede Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) ise yüzde 2,7 azalışla öngörülerden de fazla geriledi.

Bugün Güney Kore'de Kospi endeksi yüzde 0,6 azalışla 2.525 puan, Çin'de Şanghay bileşik endeksi yatay seyirle 2.887 puan oldu.

Japonya'da Nikkei 225 yüzde 1,5 değer kazancıyla günü 35.577 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi yüzde 0,2 düşüşle 145,1 seviyesinde seyrediyor.

Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,9 yükselişle 72.370 puanda, Hong Kong'da Hang Seng endeksi de yüzde 0,2 değer kaybıyla 16.265 puanda bulunuyor.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, Orta Doğu, Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Piyasaları Karışık Seyir İzliyor - Son Dakika


10:13
Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu
09:47
Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur
09:29
ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler
09:10
Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
09:06
Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
08:54
Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı
07:57
Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız
07:48
Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben

Son Dakika
10:13 Gaffar Okkan cinayeti davasında yargılanan Ali Bilmez, HÜDA PAR'dan belediye başkan adayı oldu
09:47 Husiler, ABD ve İngiltere'nin saldırıları sonrası meydan okudu: Bedelini ödeyecekler, bizim nefesimiz uzundur
09:29 ABD ve İngiltere savaşı genişletiyor! Yemen'i cehenneme çeviren saldırıdan ilk görüntüler
09:10 Özgür Özel'den, Lütfü Savaş'ın adaylığına gelen tepkilere yanıt: Alternatif bulamadık
09:06 Depremde hayatını kaybeden Taha Duymaz'ın acılı annesi: Oğlumun mutfağından başka bir yerde uyuyamıyorum
08:54 Survivor All Star 2024'te Sercan, Nagihan ve Turabi arasında tartışma çıktı
07:57 Ricky Gervais'in Altın Küre konuşması yeniden gündem oldu: Hepiniz Epstein'in arkadaşısınız
07:48 Ödül almak için sahneye çıkan Serenay Sarıkaya avazı çıktığı kadar bağırdı: Yine ben
07:19 Hafize Gaye Erkan: 2024 yılı dezenflasyon yılı olacak
06:55 ABD ve İngiltere, Yemen'deki Husi hedeflerini vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2024 10:36:42. #1.11#
SON DAKİKA: Asya Piyasaları Karışık Seyir İzliyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement