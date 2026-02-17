Asya Piyasaları Karışık Seyirde - Son Dakika
Ekonomi

Asya Piyasaları Karışık Seyirde

17.02.2026 10:12
Asya borsalarında düşük işlem hacimleri ve jeopolitik riskler etkili. Japonya'nın büyüme verisi takip ediliyor.

Asya borsalarında karışık seyir izlenirken açık olan piyasalarda işlem hacimlerinin düşük seyrettiği görülüyor.

Küresel piyasalar, Orta Doğu'daki jeopolitik gerilimler ile teknoloji ve yapay zeka şirketlerine yönelik endişeler nedeniyle temkinli bir seyir izliyor.

İran'ın Hürmüz Boğazı'nda güvenlik tehditlerine karşı askeri tatbikat başlattığını duyurması küresel piyasalarda risk algısının artmasına neden oldu.

Asya piyasalarında tatil nedeniyle işlem hacminin düşük olduğu sakin bir seyir öne çıkıyor. Çin'de yeni ay yılı tatili devam ederken Güney Kore ve Hong Kong borsalarında da işlem görülmüyor.

Japonya'da dün kötü gelen büyüme verisi sonrasında Japon ekonomisi Asya piyasalarının odağında yer aldı.

Analistler, söz konusu veriyle birlikte Japonya Başbakanı Takaiçi Sanae'nin daha agresif mali teşvikler uygulayabileceğini belirtti. Japonya Merkez Bankasının (BoJ) bir sonraki faiz kararı toplantısı mart ayında gerçekleşecek ve para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın politika faizini sabit bırakacağı öngörülüyor.

Bu gelişmelerle, Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,47 azalışla 56.538,00 puandan kapanırken Hindistan'da Sensex endeksi de yüzde 0,3 yükselişle 83.518 puan seviyesinde bulunuyor.

Kaynak: AA

Asya Piyasaları Karışık Seyirde

