Asya Piyasaları Karışık Seyrediyor - Son Dakika
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Ekonomi

Asya Piyasaları Karışık Seyrediyor

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi karışık bir seyir izlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziran ayında faiz indirimine başlayacağına ilişkin tahminler yüzde 54 seviyesinde seyrediyor. Analistler, ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda Fed'in faiz indirimine gitme olasılığının daha da azalabileceğini söyledi. Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, kredi notunu 'A+' olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü durağandan negatife çekti. Japonya'da ise mart ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,8 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti ve yükselişini üçüncü aya taşıdı. Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5'lik azalışla 39.566 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 151,8 seviyesinde bulunuyor. Analistler, yenin dolar karşısında daha fazla değer kaybetmesi durumunda yetkililerin müdahale edebileceğini söyledi. Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi ise yüzde 01 değer kaybıyla 3.018 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 yükselişle 17.070 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 primle 74.836 puanda seyrediyor.

10.04.2024 09:35
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Asya piyasaları karışık seyrediyor.

Küresel piyasalarda, ABD'de bugün açıklanacak enflasyon verileri öncesi karışık bir seyir izlenirken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) haziran ayında faiz indirimine başlayacağına ilişkin tahminler yüzde 54 seviyesinde seyrediyor.

Analistler, ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi durumunda Fed'in faiz indirimine gitme olasılığının daha da azalabileceğini söyledi.

Öte yandan uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, kredi notunu 'A+' olarak teyit ederken, kredi notu görünümünü durağandan negatife çekti.

Japonya'da ise mart ayına ilişkin Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) aylık yüzde 0,8 artarak beklentiler dahilinde gerçekleşti ve yükselişini üçüncü aya taşıdı.

Söz konusu gelişmelerle Japonya'da Nikkei 225 endeksi yüzde 0,5'lik azalışla 39.566 puandan tamamlarken, dolar/yen paritesi 151,8 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, yenin dolar karşısında daha fazla değer kaybetmesi durumunda yetkililerin müdahale edebileceğini söyledi.

Çin'de Şanghay Bileşik Endeksi ise yüzde 01 değer kaybıyla 3.018 puan, Hong Kong'da Hang Seng endeksi yüzde 1,4 yükselişle 17.070 puan ve Hindistan'da Sensex endeksi yüzde 0,2 primle 74.836 puanda seyrediyor.

Kaynak: AA

Finans, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Asya Piyasaları Karışık Seyrediyor - Son Dakika

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