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Asya ülkeleri, RCEP anlaşmasıyla Kovid-19'dan kaynaklanan zararı telafi etmeyi umuyor - Son Dakika

Asya ülkeleri, RCEP anlaşmasıyla Kovid-19'dan kaynaklanan zararı telafi etmeyi umuyor

31.12.2021 10:32
Asya ülkeleri, RCEP anlaşmasıyla Kovid-19'dan kaynaklanan zararı telafi etmeyi umuyor

2020 yılında 15 Asya Pasifik ülkesi arasında imzalanan Bölgesel ve Kapsamlı Ekonomik Ortaklığı (RCEP) anlaşmasının 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek olması, bölgesel kalkınma konusundaki ümitleri artırıyor.

2020 yılında 15 Asya Pasifik ülkesi arasında imzalanan Bölgesel ve Kapsamlı Ekonomik Ortaklığı (RCEP) anlaşmasının 1 Ocak'ta yürürlüğe girecek olması, bölgesel kalkınma konusundaki ümitleri artırıyor.

Bölgesel ekonomiler 2020'de yüzde 1,5 daralsa da bu yıl nisbi bir toparlanma yaşadı. Asya Kalkınma Bankası, bu yıl bölge için yüzde 7'lik bir büyüme öngörüyor. Ancak gelecek yıl büyümenin yüzde 5,3'e düşmesi bekleniyor.

Bölge ülkelerinin Kovid-19 salgınından çok etkilendiği ve girişimin salgında oluşan zararlardan çıkış için fırsat sunacağı kaydedilirken, RCEP'in uygulanmasıyla birlikte bölgedeki ticaretin yüzde 2 veya 42 milyar dolar artacağına inanılıyor.

Çin Ticaret Bakan Yardımcısı Ren Hongbin, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, RCEP'in yeni kalkınma kalıpları oluşturma ve Çin ekonomisini güçlendirme konusunda kilometre taşı olduğunu söyledi.

Filipinler Ticaret Bakanı Ramon Lopez ise anlaşmanın ülkesinin ihracatı için daha fazla pazar erişimi sağlayacağını ve imalat sektöründe rekabet gücünü artıracağını belirterek, "RCEP, GSYH'yi artıracak ve yoksulluk oranını azaltacaktır." dedi.

RCEP, Kasım 2020'de aralarında Çin, Japonya, Güney Kore, Endonezya, Avustralya ve Malezya'nın bulunduğu 15 Asya ülkesinin liderleri tarafından sanal bir toplantıda imzalanmıştı.

Geçen nisan ayında RCEP'i onaylayan ilk ülke Çin olurken, Endonezya, Malezya ve Filipinler'in yakında onaylaması bekleniyor.

Bölgesel ticaret prosedürlerini düzene sokarak ve üye ülkeler için karşılıklı avantajlar sağlayarak binlerce ürün üzerindeki tarifeleri indirmeyi amaçlayan RCEP anlaşması, e-ticaret, fikri mülkiyet ve devlet alımları gibi konuları da kapsıyor.

Anlaşma ile birlikte dünya ekonomisinin 3'te 1'ini kapsayan bir serbest ticaret bölgesinin ortaya çıkacağı öngörülüyor.

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Togo Cumhuriyeti, Ticaret, Ocak, Asya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Asya ülkeleri, RCEP anlaşmasıyla Kovid-19'dan kaynaklanan zararı telafi etmeyi umuyor - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Asya ülkeleri, RCEP anlaşmasıyla Kovid-19'dan kaynaklanan zararı telafi etmeyi umuyor - Son Dakika
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