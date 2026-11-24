Ata Temiz Enerji, Nuclean ve BA Steel'e toplam 10 milyon dolarlık yatırım için sözleşme imzaladı. Şirket, Nuclean'ın nükleer mühendislik birikimiyle BA Steel'in ağır imalat deneyimini enerji projelerinde buluşturmayı hedefliyor.

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş.'nin bağlı ortaklığı ATP Capital Girişim Sermayesi Yatırım Ortaklığı A.Ş. (ATP Capital), Ata Temiz Enerji Sanayi A.Ş.'ye (Ata Temiz Enerji) yüzde 45,10 payla kurucu ortak olarak katıldı. Şirket, enerji, savunma sanayii, demir-çelik ve metal sanayii ile ileri mühendislik ve teknoloji alanlarındaki girişimlere yatırım yapmak üzere kuruldu. Ata Temiz Enerji, Nuclean Temiz Enerji Data ve Sürdürülebilirlik Teknolojileri A.Ş. (Nuclean) ve Bayramoğlu Endüstriyel Çelik A.Ş. (BA Steel) ile imzaladığı sözleşmeler kapsamında her iki şirkette de yüzde 51 pay sahibi olmayı planlıyor.

ATP Capital, nükleer ve temiz enerjide uzun vadeli büyüme fırsatını yeni tesislerin ihtiyaç duyacağı mühendislik hizmetlerinde ve sanayi üretiminde görüyor. Şirket, yatırımlarında teknik birikimi güçlü ve yeni teknolojiler geliştirme potansiyeli taşıyan girişimlere öncelik veriyor. Sanayide ve veri merkezlerinde artan elektrik talebi, kesintisiz ve düşük karbonlu kaynakların arz güvenliği açısından önemini artırıyor. Türkiye'nin nükleer enerji kapasitesini artırma hedefi ve küçük modüler reaktörlere (SMR) yönelik girişimleri de şirketin bu alandaki yatırım stratejisini şekillendiriyor.

Nükleer projelerde mühendislik ve imalatı buluşturan yatırım modeli

Uluslararası Enerji Ajansı, 2026'da küresel nükleer enerji yatırımlarının 80 milyar doları aşmasını ve on yıl önceki düzeyin yüzde 75 üzerinde gerçekleşmesini bekliyor. Türkiye ise Akkuyu'nun yanı sıra Sinop ve Trakya'da planlanan nükleer santraller ve küçük modüler reaktörlerle 2050'ye kadar 20 gigavat nükleer kurulu güce ulaşmayı hedefliyor. Enerji ve altyapı yatırımları çelik yapılara olan talebi de artırıyor. Küresel çelik konstrüksiyon imalat pazarının 2026'da 180,24 milyar dolara ulaşması bekleniyor.2025 verileri, küresel askeri harcamaların 2,89 trilyon dolara ulaştığını, Türkiye'nin savunma ve havacılık ihracatının da 10 milyar doları aştığını gösteriyor

Nuclean, nükleer ve temiz enerji teknolojileri alanında proje geliştirme, mühendislik ve teknik danışmanlık hizmetleri ile teknoloji ve sürdürülebilirlik çözümleri sunuyor. Şirket, belirli bir reaktör teknolojisine bağlı kalmadan, fizibiliteden tesisin devreden çıkarılmasına kadar nükleer projelerin her aşamasında görev alıyor. İşveren mühendisliği (owner's engineering) kapsamında yatırımcıya teknik destek veren Nuclean, tesis devreye girdikten sonra da işletme ve bakım, periyodik güvenlik değerlendirmeleri, lisans yenileme, modernizasyon ve ömür uzatma çalışmalarını destekliyor. Çelik konstrüksiyon ve ağır imalatta uzmanlaşan BA Steel ise nükleer enerji, savunma sanayii ve rüzgar enerjisi projelerinde mühendislik, imalat ve montaj işleri üstleniyor.

Şirket, Ata Temiz Enerji aracılığıyla enerji projelerinin farklı aşamalarında sorumluluk üstlenen şirketleri aynı yatırım ekosisteminde bir araya getiriyor. Bu modelle ATP Capital, BA Steel'in köklü imalat ve saha deneyimini Nuclean'ın fizibiliteden tesisin devreden çıkarılmasına kadar sunduğu mühendislik ve danışmanlık hizmetlerine taşımayı hedefliyor. BA Steel'in de Nuclean aracılığıyla nükleer projelere daha erken aşamada katılarak bu alandaki faaliyetlerini genişletmesi amaçlanıyor.

"Nuclean ve BA Steel yatırımlarıyla stratejik sektörlerde kalıcı değer oluşturmayı hedefliyoruz"

ATP Capital Genel Müdürü Alp Can Gökdeniz, "Bu yatırımı tek bir şirket ya da teknolojiyle sınırlı görmüyoruz. BA Steel, enerji, savunma sanayii ve rüzgar enerjisi gibi stratejik sektörlerde yıllardır sahada kendini kanıtlamış, değer üreten köklü bir sanayi şirketi. Nuclean ise belirli bir reaktör teknolojisine bağlı kalmadan, projelerin fizibiliteden işletme sonrasına kadar tüm yaşam döngüsünde mühendislik ve danışmanlık hizmeti sunuyor ve bu alanda büyüyen talebi karşılayacak doğru konumda. Biri bugünün sağlam temelini, diğeri yarının büyüme potansiyelini temsil ediyor. İki şirketi Ata Temiz çatısı altında bir araya getirerek mühendislikten imalata uzanan, birbirini besleyen uzmanlıklardan yararlanmayı amaçlıyoruz. Bu birikimi yeni yetkinlikler ve yatırımlarla güçlendirerek stratejik sektörlerde kalıcı değer oluşturmayı hedefliyoruz" dedi.