Yalova'da ata tohumları toprakla buluşuyor

Altınova Belediyesi, 2018 yılında "Üreticiye Destek Projesi" kapsamında bu yıl ilke etapta 10 bin adet domates fidesi dağıttı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, bu zamana kadar 190 bin adet yerli tohum fidesi dağıtan Altınova Belediyesi "Üreticiye Destek Projesi" kapsamında bu yıl ilk etapta 10 bin adet domates fidesi dağıttı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, ata tohumlarının Altınova'nın bereketli topraklarıyla buluşmaya devam ettiğini belirtti.

Bu yıl ilk etapta 10 bin adet domates fidesinin dağıtımı gerçekleştirdiklerini ifade eden Oral, "Dağıtımlarımız ileriki süreçte de devam edecek. Her bir tohum üretken ellerde bereket ve bolluğa dönüşecek inşallah." açıklamasında bulundu.