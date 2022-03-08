Ataç ve Küpeli'den iş birliği vurgusu - Son Dakika
Üye Girişi

Ataç ve Küpeli'den iş birliği vurgusu

08.03.2022 12:29
Ataç ve Küpeli'den iş birliği vurgusu

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli buluşmasında, iş birliği ve ortak çalışmaların devam edeceği vurgulandı.

Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç ve Eskişehir Sanayi Odası Organize Sanayi Bölgesi (EOSB) Başkanı Nadir Küpeli buluşmasında, iş birliği ve ortak çalışmaların devam edeceği vurgulandı.

Başkan Ataç, EOSB Başkanı Nadir Küpeli ve yönetim kurulu üyelerini misafir etti. Buluşmada, iki kurum arasındaki iş birliği ve ortak çalışmalar üzerine görüş alışverişinde bulunuldu. Başkan Ataç ayrıca yeniden göreve seçilmesinden dolayı da Başkan Küpeli'yi tebrik etti.

"Yeni projeler üzerinde durduk"

Küpeli, ziyarete ilişkin değerlendirmesinde, "7 Şubat tarihinde Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi'nde olağan genel kurulumuzu yaptık. Yeni denetim ve yönetim kurulu üyelerimiz belirlendi. Arkadaşlarımız ile birlikte birçok proje ve çalışma yaptığımız Tepebaşı Belediye Başkanımız Ahmet Ataç'ı ziyaret etmek istedik. Kendileri ile fikir alışverişinde bulunduk. Bundan sonra yapabileceğimiz yeni projeler üzerinde durduk. Çok faydalı bir toplantı oldu" diye konuştu.

"Yeni projeler yapmak niyetindeyiz"

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Ataç ise "Sevgili Nadir Başkan ve yönetimi, seçimlerinin ardından ziyarette bulundular, teşekkür ediyoruz. Bir süredir birlikte yaptığımız projeler var ayrıca diğer çalışmaları da yakından izliyoruz. Sosyalleşmenin, eğitimin de içinde olduğu çok önemli çalışmalar yapıyorlar. Ben de kendilerine bugüne kadarki başarılarının devamını diliyorum. Nadir Başkan ile yeni projeler de yapmak niyetindeyiz, kendilerine teşekkür ediyorum" sözlerini kullandı. - ESKİŞEHİR

YORUMLAR
500
Eskişehir'de iş makineleri çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı Eskişehir'de iş makineleri çaldıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı Başkan Küpeli: 'Eskişehir OSB'de her geçen yıl kadın çalışan sayısı artıyor' Başkan Küpeli: 'Eskişehir OSB'de her geçen yıl kadın çalışan sayısı artıyor'

Organize Sanayi Bölgesi, Ahmet Ataç, Eskişehir, Tepebaşı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Ataç ve Küpeli'den iş birliği vurgusu - Son Dakika


Son Dakika
12:11 Dünyada insanların en çok gördüğü rüyanın hangisi olduğunu biliyor musunuz? Siz de o rüyayı görmüş olabilirsiniz
12:09 Çay ocağında 'çayı niye eksik getirdin' kavgası, bıçaklı saldırıya dönüştü: İşletmeci baba-oğul ölümün eşiğinde
12:05 İngiliz medyası iddia etti! Rus istihbaratçılara göre savaş çoktan kaybedildi
12:00 Terim'den geri vites! Taraftarı umutlandıran sözler: Bir kez daha Galatasaray'a gelirim, kupayla giderim
11:57 Ukrayna lideri Zelenski'den geri adım: Kırım ve Donbass cumhuriyetlerinin tanınmasını tartışabiliriz
11:45 Devlet Bahçeli, "yağ krizi"nin sorumlusunu buldu: Orkestra şefi CHP!
11:32 Ali Koç'un hareketleri dikkat çekiyor! İsmail Kartal çılgına döndü
11:29 Putin'in protestoları önleme yöntemi büyük tepki çekti! Polis, Moskova sokaklarında telefon avında
11:28 Hadise'nin yırtık kot pantolonunun fiyatını duyanlar, kulaklarına inanamadı
11:19 8 Mart Kadınlar Günü'nde çarpıcı anket: Kadınlar temel ihtiyaçlara erişemiyor, şiddet görüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.03.2022 12:36:45. #1.13#
SON DAKİKA: Ataç ve Küpeli'den iş birliği vurgusu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement