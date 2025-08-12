Atakey Patates Yılın İlk Yarısında Büyüdü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

Atakey Patates Yılın İlk Yarısında Büyüdü

12.08.2025 16:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Atakey Patates, dondurulmuş ürün satışında yüzde 8 artış ile 35 bin 200 ton satış gerçekleştirdi.

Atakey Patates, yılın ilk yarısında 35 bin 200 ton dondurulmuş ürün satışı gerçekleştirerek, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8'lik artış kaydetti.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Atakey Patates, 2025'in ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını ve stratejik gelişmelerini açıkladı.

Yılın ilk yarısında 2 milyar lira gelir, yaklaşık 188 milyon lira brüt kar ve 171 milyon lira faiz, amortisman ve vergi öncesi kar (FAVÖK) elde eden şirketin, sadece ikinci çeyrekte satış hacmi 18 bin 500 ton oldu ve çeyreklik bazda yüzde 11,5, yıllık bazda ise yüzde 15 büyüme sağladı.

TAB Gıda'ya yapılan satışlar, 14 bin 600 ton ile toplam satışların yüzde 77'sini oluşturdu ve geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 40'ın üzerinde artış gösterdi. Şirket, bu talebin hacimsel büyümenin ana destekleyicisi olmasını bekliyor.

Soğan halkası ve peynir çubuğu gibi kaplamalı ürünlerde yılın ilk yarısında 2 bin 400 ton üretim yapılırken, katma değerli ürünlerin toplam üretimdeki payı arttı. Yılın ikinci yarısında ise hacmin yükselmesi öngörülüyor.

Yılın ilk yarısında 35 bin 200 ton dondurulmuş ürün satışı gerçekleştiren şirketin yeni geliştirdiği patates kroket ürününün de, ikinci yarıda üretime alınması planlanıyor.

Atakey, yılın ikinci yarısında yüksek marjlı ürün segmentlerine yönelerek karlılığı artırmayı, kanal ve coğrafya çeşitliliğini güçlendirmeyi hedefliyor.

"TAB Gıda'nın hızlı servis restoran ağındaki büyümesi, bize düzenli talep akışı ve hacim istikrarı sağlıyor"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Atakey Patates İcra Kurulu Başkanı Ahmet Özgül, satışlarını ölçeklendirirken, üretimlerini de etkin bir envanter yönetimiyle dengelediklerini ve aynı zamanda operasyonel disiplinle finansal dengeleri yönettiklerini belirtti.

Bununla birlikte, sektör genelinde hammadde fiyatları, lojistik maliyetler ve ihracat pazarlarındaki talep koşulları gibi dış faktörlerde yaşanabilecek olası dalgalanmaları yakından izlemeye devam ettiklerini aktaran Özgül, şöyle devam etti:

"Bu çerçevede, fırsatları değerlendirirken risk yönetimi ve operasyonel esnekliğimizi ön planda tutarak sürdürülebilir karlılığı hedeflemeye devam ediyoruz. Yılın ikinci yarısında, iç pazardaki güçlü talebi karşılarken ihracatta seçici ve kademeli büyüme stratejimizi sürdürecek, katma değerli ürün portföyümüzü genişleterek satış dağılımını daha yüksek getiri sağlayan pazarlar ve alıcılara odaklı hale getireceğiz."

Özgül, Afyonkarahisar'daki entegre tesislerinin, Türkiye ve bölge çapında en modern ve yüksek teknolojili üretim merkezlerinden biri olarak öne çıktığını vurguladı.

Yılın ilk yarısında bu tesiste 24 bin 200 tonluk üretim hacmine ulaşarak hedefleri doğrultusunda istikrarlı bir üretim performansı sergilediklerinin altını çizen Özgül, "Özellikle ikinci çeyrekte, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla satış hacminde yüzde 15'e varan artışla güçlü bir ivme yakaladık. Patates ve soğan hasadını, planlandığı şekilde, sırasıyla Haziran ve Temmuz ayı ortasında başlatarak, ikinci yarıya sağlam ve organize bir hazırlıkla giriş yaptık." değerlendirmesini yaptı.

Özgül, üretim güçleri ve stratejik odaklarıyla fırsatları değerlendirmeye hazır bir şekilde ilerlediklerini vurguladı.

Yılın ilk yarısında zorlu piyasa koşullarına rağmen istikrarlı bir operasyonel performans ortaya koyduklarını belirten Özgül, entegre üretim modelleri, teknoloji destekli operasyonları ve yenilikçi ürün hatlarının ölçeklenebilir ve sürdürülebilir büyümelerini destekleyen güçlü bir yapı oluşturduğunun altını çizdi.

TAB Gıda'nın hızlı servis restoran ağındaki büyümesinin, kendilerine düzenli talep akışı ve hacim istikrarı sağladığının altını çizen Özgül, şunları kaydetti:

"Bu sayede dağıtım kanallarımızda uzun vadeli ve sürdürülebilir büyüme için güçlü bir konumdayız. İkinci yarıda odağımızı ürün çeşitliliği, kanal genişlemesi ve ihracat fırsatlarına yönelterek büyüme ivmemizi hızlandırmayı, aynı zamanda finansal disiplinimizi korumayı hedefliyoruz. Finansal açıdan ise, önümüzdeki dönemde pazar koşullarındaki normalleşme, rekolte fazlası ve fiyat dengelerindeki iyileşmenin, karlılığımızı ve nakit yaratma kapasitemizi daha da güçlendireceğini öngörüyoruz. Bizi bu noktaya taşıyan tüm çalışanlarımıza, iş ortaklarımıza ve paydaşlarımıza içten teşekkür ediyorum."

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Üretim, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Atakey Patates Yılın İlk Yarısında Büyüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Malezya’da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu Malezya'da teknesi batan Türk kaptan, 40 saat boyunca yüzerek hayata tutundu
Türkiye yangın yeri Hatay ve Manisa’dan da alevler yükseldi Türkiye yangın yeri! Hatay ve Manisa'dan da alevler yükseldi
Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti Göreve giden Uzman Çavuş, trafik kazasında hayatını kaybetti
Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan’dan ilk sözler Sahte diploma soruşturması ile ilgili Erdoğan'dan ilk sözler
Barış Alper’e şimdi de dünya devi talip oldu İşte o takım Barış Alper'e şimdi de dünya devi talip oldu! İşte o takım
Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig’e gitti Bir zamanların efsanesi Yasin Öztekin, 3. Lig'e gitti
Volkan Demirel’den Fenerbahçe’ye transfer önerisi İsim verdi Volkan Demirel'den Fenerbahçe'ye transfer önerisi! İsim verdi
12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu 12 yaşındaki çocuğun kullandığı otomobil köprüden uçtu
İsrail Savunma Bakanı’ndan Hamaney’e suikast tehdidi: Her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum İsrail Savunma Bakanı'ndan Hamaney'e suikast tehdidi: Her vızıltıyı dikkatle dinlemesini öneriyorum

16:45
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
Rusya ve Azerbaycan arasında gerilim tırmanıyor: Askeri operasyon başlatabiliriz
16:29
Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir
Altın yatırımcıları bu tarihe dikkat: İlginç gelişmeler olabilir
15:59
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor Bakan Tekin detayları açıkladı
Okullara forma zorunluluğu geri geliyor! Bakan Tekin detayları açıkladı
15:20
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor Yeni gözaltılar var
Rezan Epözdemir soruşturması gittikçe derinleşiyor! Yeni gözaltılar var
14:12
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
Hükümetin memur ve emekliye yaptığı ilk zam teklifi belli oldu
21:16
Bu hallere de mi düşecekti Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor
Bu hallere de mi düşecekti! Mario Balotelli kendisine kulüp arıyor
20:59
Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti
Otomobil ile patpat çarpıştı: Anne ile oğlu hayatını kaybetti
20:56
İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun’un “Keşke biz de kaçsaydık“ dediğini iddia etti
İtirafçı Murat Kapki, Murat Ongun'un "Keşke biz de kaçsaydık" dediğini iddia etti
19:58
Beşiktaş’ta ayrılığı Serdal Adalı duyurdu
Beşiktaş'ta ayrılığı Serdal Adalı duyurdu
19:53
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
Balıkesir Sındırgı beşik gibi sallanıyor
19:50
Kahramanmaraş’ta zincirleme kaza 1 ölü, 8 yaralı
Kahramanmaraş'ta zincirleme kaza! 1 ölü, 8 yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2025 16:56:30. #7.11#
SON DAKİKA: Atakey Patates Yılın İlk Yarısında Büyüdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.