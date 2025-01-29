Atakey Yeni Ürünlerle Pazarını Genişletiyor - Son Dakika
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Ekonomi

Atakey Yeni Ürünlerle Pazarını Genişletiyor

Atakey Yeni Ürünlerle Pazarını Genişletiyor

Atakey, 'Kaplamalı Soğan Halkası' ve 'Peynir Çubuğu' üretimine başladı, 10 bin ton kapasite hedefliyor.

29.01.2025 12:16
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TFI TAB Gıda Yatırımları çatısı altında faaliyet gösteren Atakey, "Kaplamalı Soğan Halkası" ve "Peynir Çubuğu" üretimine başladığını duyurdu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, yıllık 10 bin ton üretim kapasitesine sahip yeni üretim hattıyla tedarik zincirini daha da güçlendirmeyi hedefleyen Atakey, Türkiye ve Çin'de bulunan 3 bin 300'den fazla restorana ürün tedarik ediyor.

Afyonkarahisar'ın Susuz beldesindeki üretim tesisinde yıllık 90 bin ton kaplamalı dondurulmuş patates üretim kapasitesine sahip şirket, 3 bin 500 tonluk ham soğan deposu ile de tedarik süreçlerini güçlendiriyor.

Atakey, sürdürülebilir tarım uygulamaları kapsamında anlaşmalı çiftçilere tohum ve gübre temin ederek üretim süreçlerinde kaliteyi artırmayı hedefliyor.

Grup dışı müşterilere de ürünlerini satan Atakey, sektördeki konumunu güçlendirme hedefi kapsamında şimdi de "Kaplamalı Soğan Halkası" ve "Peynir Çubuğu" üretimine başladı.

Atakey İcra Kurulu Başkanı ve Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Özgül, yıllık 10 bin ton kaplamalı ürün kapasitesiyle sektöre değer katmaya devam edeceklerini belirtti.

Atakey olarak, ürün yelpazelerini çeşitlendirmek ve üretim kapasitelerini artırmak için yatırımlarına hız kesmeden devam ettiklerini kaydeden Özgül, "Kaplamalı Soğan Halkası ve Peynir Çubuğu üretimine başlamamız, müşterilerimizin beklentilerini aşan yenilikçi lezzetler sunma vizyonumuzun bir yansıması. Bu yeni yatırımımızla, verimlilik, kalite ve çeşitlilik konusunda sektördeki farkımızı bir kez daha ortaya koymayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Tab Gıda, Ekonomi, Yaşam, Tarım, Son Dakika

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