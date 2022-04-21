ATB Başkanı Çandır: "Tarımsal girdi enflasyonları 6 yılın rekorunu kırıyor" - Son Dakika

Antalya Ticaret Borsası (ATB) ve Antalya Tarım Konseyi (ATAK) Başkanı Ali Çandır, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK) açıkladığı Şubat ayı tarımsal girdi fiyatları endeksini (Tarım-GFE) değerlendirdi. Tarımsal girdi fiyat endeksinin aylık yüzde 16.69 ve yıllık yüzde 80.99 ilan edildiğini belirten Çandır, "Bu rakamlar, önceki ayda olduğu gibi aylıkta ve yıllıkta endeks tarihinin rekorları olmuştur. Son bir yıldır aylık ve yıllık tarımsal girdi enflasyonları, son 6 yılın rekorlarını kırmaya devam etmektedir" dedi.

Şubat ayı itibariyle tarımda kullanılan mal ve hizmetlerin fiyatlarında aylıkta yüzde 17.69, yıllıkta yüzde 86.59'luk artış olduğunu belirten Çandır, tohumda yüzde 19.66, enerjide yüzde 10.41, ilaçta yüzde 32.75, yemde yüzde 31.15 artış görülürken, gübrede yüzde 0.41, veteriner hizmetlerinde yüzde 0.21 azalış olduğunu belirtti. Çandır, Şubat ayındaki yıllık değişimlere bakıldığında tohumda yüzde 29.04, enerjide yüzde 121.77, gübrede yüzde 138.11, ilaçta yüzde 82, veteriner hizmetlerinde yüzde 0.94, yemde yüzde 2.53 ve diğer kalemlerde ise yüzde 2.15 artış olduğuna dikkat çekti.

"Zarar döngüsü"

TÜİK'in ilan ettiği Şubat ayı tarımsal üretici fiyat endeksinin (Tarım-ÜFE) aylık yüzde 13.74 ve yıllık ise yüzde 68.49 ilan edildiğini belirten Ali Çandır, "Şubat ayı da dahil olmak üzere son 6 aydır ilan edilen rakamlar gösteriyor ki, tarımsal üreticiler aylık ve yıllık olarak sürekli zarar etmektedir. Bu tespitin tek istisnası Ocak ayındaki aylık veriler olmuştur" dedi.

Yurtiçi ve yurtdışı üretici enflasyonlarının da tarım sektörünü dolaylı olarak etkilediğini söyleyen Başkan Ali Çandır, "Şubat ayında açıklanan aylık yüzde 7.22 ve yıllık yüzde 105.01 düzeyindeki yurtiçi üretici enflasyonu ile aylık yüzde 2.35 ve yıllık yüzde 106.13 düzeyindeki yurtdışı üretici enflasyonu, genel olarak sektörün geçmişten gelen maliyet yükünü gelecekte de artarak taşımaya devam edeceğini göstermektedir" değerlendirmesinde bulundu. - ANTALYA