ATİAD'dan Maher Holding Ziyareti - Son Dakika
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Ekonomi

ATİAD'dan Maher Holding Ziyareti

ATİAD, Maher Holding ile iş dünyasının dinamiklerini ve işbirliklerini görüştü.

20.02.2025 16:48
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Avrupa Türk İş İnsanları ve Sanayicileri Derneği (ATİAD) yönetimi, iş dünyasının güncel dinamiklerini ve olası işbirliklerini görüşmek amacıyla Maher Holding'i ziyaret etti.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, Maher Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mahmut Erdemoğlu'nun ev sahipliğinde Quick Tower'da gerçekleşen toplantıya, holdingin başkan yardımcısı Mine Erdemoğlu, üst yöneticisi (CEO) Levent Uluçeçen, yönetim kurulu üyesi Gökay Erdemoğlu ve sigorta grubu başkanı Ahmet Yaşar katıldı.

Türkiye ve Avrupa'daki ekonomik gelişmelerle iş dünyasındaki yenilikçi yaklaşımların ele alındığı toplantıda, holdingin büyüyen finansal ekosistemi ve farklı sektörlerdeki iştiraklerinin vizyonları, dernek heyetiyle detaylı olarak paylaşıldı.

Karşılıklı bilgi alışverişinin ardından olası işbirliklerinin değerlendirildiği ziyaret, Quick Art Space'te gerçekleşen "Palas Pandıras" sergisiyle sanatsal bir boyut kazandı. Mine Erdemoğlu'nun hamiliğinde şekillenen ve sanatı iş dünyasıyla bir araya getiren sergide, küratör Nergis Abıyeva ve sanatçı Desen Halıçınarlı, eserlerin hikayelerini dernek üyeleriyle paylaştı.

Avrupa'daki Türk iş dünyasıyla Maher Holding arasında işbirlikleri için adımların atıldığı ziyaret, görüşmelerin ve sanatsal etkinliklerin ardından Mahmut Erdemoğlu'nun dernek üyeleri onuruna İstanbul Boğazı'nda verdiği yemek organizasyonuyla sona erdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilenlerden Maher Holding CEO'su Uluçeçen, Avrupa'daki Türk iş insanlarının katkıları ve iş dünyasındaki ortak fırsatlar üzerine verimli bir görüşme gerçekleştirdiklerini belirterek, "Yenilikçi ve sürdürülebilir işbirlikleriyle iş dünyasına katkı sunmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ATİAD Yönetim Kurulu Başkanı Aziz Sarıyar ise "Verimli geçen ziyaretten ve birlikte olmaktan büyük memnuniyet duyduk. Bu ziyaretin, iş dünyasında yeni fırsatlar yaratacağına inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Ekonomi, Türk İş, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATİAD'dan Maher Holding Ziyareti - Son Dakika

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