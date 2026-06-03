Atık Yönetimi Semineri İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Atık Yönetimi Semineri İstanbul'da Gerçekleşti

03.06.2026 15:53
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Betül Mardin Seminerleri'nin 17'ncisi, atık yönetimi sorunlarına çözüm önerileri sundu.

Betül Mardin Seminerleri'nin 17'ncisi atık yönetimine ilişkin sorunlar ve çözüm önerilerini ele alarak, "Görünmeyeni Yönetmek: Atık, Çevre ve İnsan" temasıyla İstanbul'da gerçekleştirildi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi İletişim Fakültesi, ilgili seminerle iletişim alanındaki güncel tartışmaları farklı disiplinlerin bakış açılarıyla ele almayı sürdürürken, aynı zamanda sektörün önde gelen isimlerini öğrencilerle bir araya getirmeye devam ediyor.

Bu yıl 17'ncisi "Görünmeyeni Yönetmek: Atık, Çevre ve İnsan" temasıyla gerçekleştirilen seminerde, atık yönetimine ilişkin güncel sorunlar ve çözüm önerileri, çok boyutlu bir yaklaşımla ele alındı, alandaki güncel uygulama örnekleri de katılımcılarla paylaşıldı.

Açıklamada seminerin açılış konuşmasındaki görüşlerine yer verilen İstanbul Bilgi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ege Yazgan, atık yönetiminin ve çevre konusu son derece önemli bir konu olduğunu belirtti.

Yazgan, seminer için seçtikleri "üç maymun" amblemine dikkati çekerek, atık yönetimi ve çevre konularındaki sorunların ötelenerek idare edilemeyeceğini ve artık bu konuda "üç maymunu oynamanın" bırakılması gerektiğini anlattı.

Bilgi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Itır Erhart da atığın yalnızca çevresel bir mesele olmadığını, aynı zamanda derin bir insani boyut taşıdığını vurguladı.

Atık konusunun özellikle dezavantajlı toplulukları çok daha ağır biçimde etkilediğini belirten Erhart, bu durumu farklı coğrafyalarda bizzat gözlemleme imkanı bulduğunu anlattı.

Bilgi Çevre, Enerji ve Sürdürülebilirlik Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Aydemir de atık yönetimi ve sürdürülebilirlik üzerine konuşurken, çoklu krizlerin iç içe geçtiği bir dünyada yaşandığının kabul edilmesi gerektiğini aktardı.

Atık meselesinin yalnızca çevresel olmadığına işaret eden Aydemir, bu probleme ekonomik, toplumsal ve insani boyutları olan küresel bir sorun olarak bakılması gerektiğini, bu konudaki krizlerin birbirini tetikleyerek etkisini artırdığını belirtti.

Etkinliğe, Acıbadem Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü'nden Prof. Dr. Günseli Bayram Akçapınar, Uludağ Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü'nden Prof. Dr. Nezih Kamil Salihoğlu ile CNN Türk Çevre Programları Yapımcısı ve Doğa Aktivisti Güven İslamoğlu da katılırken, görüşlerini katılımcılarla paylaştı.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, Betül Mardin, İstanbul, Ekonomi, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Atık Yönetimi Semineri İstanbul'da Gerçekleşti - Son Dakika

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