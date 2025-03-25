ATM'lerde yeni kriz! Şikayetler arttı, bankalar çözüm bulamıyor - Son Dakika
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Ekonomi

ATM'lerde yeni kriz! Şikayetler arttı, bankalar çözüm bulamıyor

ATM\'lerde yeni kriz! Şikayetler arttı, bankalar çözüm bulamıyor

Son dönemlerde ATM'den çektikleri paralarda yırtıklık ve kopukluklarla karşılaştıklarını belirten vatandaşlar, görselleri sosyal medyadan paylaşarak bankaların bu duruma bir çözüm bulması çağrısında bulundu.

25.03.2025 16:17
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Para çekmek için uğradıkları ATM'lerde makinelerden aldıkları paraların yırtık olduğunu ifade eden vatandaşlar, tepkilerini sosyal medya paylaşımlarıyla dile getiriyor.

ATM'lerde yeni kriz! Şikayetler arttı, bankalar çözüm bulamıyor

BANKALAR HENÜZ ÇÖZÜM BULMUŞ DEĞİL

ATM'ye para sıkışması ya da haznede hasarlı bir paranın yer alması durumlarında ortaya çıkan soruna bankalar henüz bir çözüm bulmuş değil. Konuyla ilgili henüz yetkililerden bir açıklama yapılmadı.

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Son Dakika Ekonomi ATM'lerde yeni kriz! Şikayetler arttı, bankalar çözüm bulamıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (10)

  • şakir:
    bankamatık bırakın kopuk yırtık parayı sıfır parayı bıle almıyor 158 2 Yanıtla
  • emre:
    A bankasının atmsinden çektiğin parayı götürüp B bankasına yatırmak istiyorsun atm almıyor. Halbuki daha 5 dk önce diğer bankanın atmsinden alınmış para.Buna da bir çözüm bulun.. 130 2 Yanıtla
  • mert çelik:
    yıkanmıs para almıyor uzerı kalemle yazılı banknot verıyor 67 0 Yanıtla
  • Chen Medya :
    nasıl çözüm bulunamıyor yırtık parayı kırışık parayı kesinlikle almıyor bankamatik ama sahte parayı bile para çekince veriyor 60 1 Yanıtla
  • Taner Avcı:
    sahte para almıyor ama sahte para veriyor ,hiç birşey ıspatlayamıyorsunuz.ben polise gittim savcılık falan sonra müşteki olarak mahkemeye çağırdılar banka beni mahkemeye vermiyormuş adını karalamaktan dolayı dediler.sahtede olsa paralarımı geri verin dedim onuda vermediler.270 TL maaş alıyorken iki adet 50 TL sahte çıktı düşünün değerini.yapıkredi bankasından içerden almaya başladım maaşımı o zamanlar.şimdi 10 bin TL.nin altında içerde işlem yapmıyorlar .yine tezgah yani. 44 1 Yanıtla
  • Ramazan Demirci:
    Tam geçen Ramazan bayramı arefesinde Yapıkredi bankası atm sine 5 bin TL yatırdım, parayı yuttu, hâlâ paramı vermediler, sayımda artan para yok dediler, kamerayada bakmıyorlar, 1 yıldır 30 kere bankaya ve merkezine gittim geldim ama nafile, onların bizde 1 kuruşu kalsa faiziyle sömürür resmî tefeciler. Tek çare kredi çekip ödemeyeceğim, başka seçenek bırakmadılar, yazık günah, biz bu parayı göktenmi topluyoruz? En zor zamanımda aldı 1 yıldır ses, soluk yok, hiç ilgilenen yok, Haram olsun. 31 1 Yanıtla
  • mustafa uzun:
    Bankamatik geçen paranın yarısını verdi 100 tl yarısı bankamatikte yarısı bende kaldı telefon ettim tırtıl çıkan tüm parayı hesabıma yatırdı banka hiç uzatmadı konuyu sorun nerde banka isminde TEB bu arada garanti vb sömürü bankalarıyla çalışırsanız üstüne parabile isteyebilir makine tamir parası 18 1 Yanıtla
  • Ahmet Çak:
    bankaların kendi fareleri yemiştir olamazmı 13 0 Yanıtla
  • Ankara null:
    yetkili yokki cozum bulsun. komedi yaaa. 50dolar krizi ne oldu bilen varmi??? :))) 8 1 Yanıtla
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