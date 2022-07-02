Atmaca füzesi karadan test edildi

Roketsan'ın " Mavi Vatan 'ın çelik kılıcı satıhtan satha milli güdümlü mermi Atmaca, ilk defa mobil kara aracından koordinata güdüm yeteneği başarıyla test edildi." paylaşımını hesabına taşıyan Demir, "SOM-Atmaca-Çakır seyir füzelerimiz yola devam ederken, karadan denize uçmaya karar verdi Atmaca… Tebrikler Roketsan'a, tebrikler tüm paydaşlara. Silahlı kuvvetlerimize hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İsmail Demir, Mavi Vatan, Roketsan, Twitter, Ekonomi, Son Dakika

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