ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, fuarda özel sektöre ticaret imkanı doğacağını bildirdi - Son Dakika
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ATO Başkan Yardımcısı Yılmaz, fuarda özel sektöre ticaret imkanı doğacağını bildirdi

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ATO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, Başkent Millet Bahçesi'ndeki CITYTECH, SUTEK ve Flora fuarlarını gezdi. Yılmaz, akıllı şehir ve geri dönüşüm çözümlerinin özel sektöre yeni üretim ve ticaret imkanı yaratacağını söyledi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, akıllı şehir uygulamaları, atık yönetimi, geri dönüşüm ve enerji verimliliği konularında oluşturulacak her çözümün, özel sektör için yeni üretim ve ticaret imkanları sağlayacağını bildirdi.

ATO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre Yılmaz, Başkent Millet Bahçesi (AKM) Fuar Alanı'nda düzenlenen "CITYTECH 15. Çevre, Şehircilik ve Belediye", "SUTEK 4. Su Teknolojileri" ile "Flora ve Garden 5. Peyzaj ve Bahçe Mobilyaları" fuarlarını ziyaret etti.

Açıklamada ziyarete ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Yılmaz, çevre, şehircilik ve su teknolojileri gibi birbirini tamamlayan sektörlerin, aynı platformda buluşturulmasının önemine işaret etti.

Yılmaz, çevre ve şehircilik alanında faaliyet gösteren işletmelerin, kamu kurum ve kuruluşlarıyla eşgüdümlü çalışmasının değerli olduğunu belirtti.

Akıllı şehir uygulamalarından atık yönetimine, geri dönüşümden enerji verimliliğine kadar bu alanlarda ihtiyaç duyulan her çözümün, özel sektör için yeni üretim ve ticaret imkanları oluşturduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Yerli firmalarımızın ihtiyaçlara yönelik teknoloji ve ürün geliştirmesi hem iç pazarın güçlenmesine, hem de ihracat kapasitemizin artmasına katkı sağlayacaktır." ifadelerini kullandı.

Yılmaz, Ankara'nın kamu kurumları, üniversiteleri, teknoloji şirketleri, sanayisi ve güçlü hizmet sektörüyle bu tür organizasyonlar için önemli bir merkez olduğuna değinerek, başkentin bu kapasitenin, nitelikli fuarla daha fazla desteklenmesi gerektiğini de kaydetti.

Kaynak: AA
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