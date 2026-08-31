ATO Başkanı Baran: Büyüme İçin Uygun Finansman Önemli

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, "Enflasyonla mücadeleden taviz vermeden reel sektörü destekleyecek seçici ve uygun maliyetli finansman imkanlarının geliştirilmesinin, önümüzdeki dönemde büyümeye önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

ATO Başkanı Baran, yazılı bir açıklama yaparak Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı 2026 yılı ikinci çeyrek Gayrisafi Yurt İçi Hasıla (GSYH) verilerini değerlendirdi. Türkiye ekonomisinin yılın ilk çeyreğindeki yüzde 2,5'lik büyümenin ardından ikinci çeyrekte yüzde 2,3 büyüdüğünü kaydeden Baran, cari fiyatlarla GSYH'nin geçen yılın aynı çeyreğine göre yüzde 36 artarak 19 trilyon 869 milyar liraya ulaştığını bildirdi.

"Sanayi sektöründe büyüme oranının yükselmesi ekonomideki hareketlenmenin de göstergesi"

Büyümenin sektörel dağılımına bakıldığında tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün yüzde 13,3 ile ikinci çeyreğin en yüksek büyümesini gerçekleştirdiğini kaydeden Baran, bilgi ve iletişim faaliyetlerinin yüzde 8,6, kamu yönetimi, eğitim, insan sağlığı ve sosyal hizmet faaliyetlerinin yüzde 4, sanayi sektörünün ise yüzde 2,4, finans ve sigorta ile gayrimenkul faaliyetlerinin yüzde 2,1, mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetlerinin yüzde 2 arttığını, inşaat sektörünün ise yüzde 1,9 daraldığını söyledi.

Yılın ilk çeyreğinde yüzde 0,8 daralan sanayinin ikinci çeyrekte yüzde 2,4 büyüyerek yeniden pozitif bölgeye geçmesinin önemli olduğunu belirten Baran, "Sanayi sektöründe büyüme oranının yükselmesi ekonomideki hareketlenmenin de göstergesi. Sanayi çarklarının hızlı dönmesi, tedarikçiden lojistiğe, ticaretten ihracata ve istihdama kadar geniş bir alanı etkileyecektir" diye konuştu.

"Finansman koşullarının yatırımı destekleyecek bir zemine kavuşması büyük önem taşıyor"

Hanehalkı nihai tüketim harcamalarının ikinci çeyrekte yüzde 3,5 arttığını, buna karşılık gayrisafi sabit sermaye oluşumundaki artışın yüzde 0,6 ile sınırlı kaldığını belirten Baran, büyümenin sürdürülebilirliği açısından yatırım cephesinin güçlenmesi gerektiğine dikkat çekti. "Bir ekonominin yarınını yatırım belirler" diyen Baran, hanehalkı tüketiminin arttığı bir dönemde yatırımların sınırlı kalmasının üzerinde durulması gereken bir konu olduğunu söyledi.

Yeni yatırım için de finansman ihtiyacı olduğunu hatırlatan Baran, "Makineye, teknolojiye, yeni üretim kapasitesine ve dijital dönüşüme yapılan yatırımlar gelecekteki üretimimizin, ihracatımızın ve istihdamımızın temelini oluşturuyor. Bu nedenle finansman koşullarının yatırımı destekleyecek bir zemine kavuşması büyük önem taşıyor" dedi.

Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri grubundaki büyümenin yüzde 0,5 seviyesinde kalmasının da iç talep ve ticari faaliyetteki ılımlı seyrin göstergelerinden biri olduğunu kaydeden Baran, yüksek finansman maliyetlerinin özellikle KOBİ'lerin işletme sermayesi ve yatırım kararları üzerindeki etkisinin devam ettiğini ifade etti.

"Enflasyonla mücadeleden taviz vermeden uygun maliyetli finansman imkanlarının geliştirilmesinin, büyümeye katkı sağlayacağına inanıyoruz"

Enflasyonla mücadelenin kararlılıkla sürdürülmesinin önemine işaret eden Baran, fiyat istikrarı sağlanmadan kalıcı refahın ve öngörülebilir bir yatırım ortamının oluşamayacağını söyledi.

Dezenflasyon sürecinde reel sektörün üretim kapasitesinin korunması gerektiğini de belirten Baran, "İş dünyamızın bugün en önemli gündemlerinden biri finansmana erişim ve finansmanın maliyeti. Özellikle KOBİ'lerimiz yüksek maliyetlerle işletme sermayesi ihtiyacını karşılamaya, üretimini ve istihdamını sürdürmeye çalışıyor. Büyümenin yeniden ivme kazanması için üreticinin yatırım yapabilmesi, ihracatçının yeni pazarlara açılabilmesi, KOBİ'nin işletme sermayesine makul koşullarla ulaşabilmesi gerekiyor. Enflasyonla mücadeleden taviz vermeden reel sektörü destekleyecek seçici ve uygun maliyetli finansman imkanlarının geliştirilmesinin, önümüzdeki dönemde büyümeye önemli katkı sağlayacağına inanıyoruz" diye konuştu.

"Önümüzdeki dönemde enflasyondaki gerilemeyle birlikte büyümenin daha sağlam bir zemine oturacağına inanıyoruz"

Türkiye ekonomisinin zorlu küresel ve yurt içi şartlara rağmen 24 çeyrektir kesintisiz büyümesinin ülkenin üretim kapasitesi ve girişimci gücünü ortaya koyduğunu belirten Baran, "Önümüzdeki dönemde enflasyondaki gerilemeyle birlikte finansman koşullarının iyileşmesi, yatırımların hızlanması, sanayinin güç kazanması ve ihracatın yeniden ivmelenmesiyle büyümenin daha sağlam bir zemine oturacağına inanıyoruz. Türkiye'nin üretim gücüne, girişimcisine ve potansiyeline güveniyoruz. İş dünyası olarak üretmeye, yatırım yapmaya, istihdam sağlamaya ve ülkemizin büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.