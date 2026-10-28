ATO Başkanı Baran, Cumhuriyet'in 103. yılında iş dünyasına birlik çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

ATO Başkanı Baran, Cumhuriyet'in 103. yılında iş dünyasına birlik çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı mesajında Cumhuriyet'in 103 yıllık birikiminin Türkiye'nin güvenle ilerlemesinde temel olduğunu vurguladı. Baran, güçlü ekonomi ve müreffeh Türkiye hedefiyle çalıştıklarını kaydetti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhuriyetin 103 yıllık tarihinde elde edilen kazanımların Türkiye'nin geleceğe güvenle ilerlemesinin temelini oluşturduğunu belirterek, "Cumhuriyet'in bizlere açtığı yolda güçlü bir ekonomi ve müreffeh bir Türkiye için çalışıyoruz" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhuriyet'in Türk milletinin tüm imkansızlıklara rağmen gösterdiği azim, kararlılık ve fedakarlıkla kurulduğunu belirten Baran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"29 Ekim 1923, milletimizin kendi kaderini tayin etme kararlılığını Cumhuriyet'le taçlandırdığı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizin büyük fedakarlıklarıyla kurulan Cumhuriyetimiz, 103 yıllık yolculuğunda ülkemizin siyasi, sosyal ve ekonomik gelişiminin temelini oluşturmuş; eğitimden bilime, sanayiden ticarete kadar pek çok alanda önemli ilerlemelerin önünü açmıştır. Bugün bizlere düşen görev, Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkarak ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak, gelecek nesillere daha güçlü, daha gelişmiş ve daha müreffeh bir Türkiye bırakmaktır. Cumhuriyetimiz ile yaşıt Ankara Ticaret Odası olarak 103 yıldır Başkentimizin ticaretine, üretimine ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne uzanan bu yolculukta iş dünyamızın gelişimine ve ülkemizin büyümesine katkıda bulunmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. İnanıyoruz ki Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılındaki başarılarımızı, girişimcilerimizin cesareti, üreticilerimizin emeği, çalışanlarımızın alın teri ve iş dünyamızın ortak gayretiyle daha da büyüteceğiz. Ülkemizin sahip olduğu potansiyeli daha yüksek refaha, daha güçlü bir ekonomiye ve sürdürülebilir kalkınmaya dönüştürmek için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 103'üncü yılında Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum."

Kaynak: İHA
Cumhuriyet BayramıGürsel BaranTürkiyeEkonomiGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

İsrail’de oyların yarısından fazlası sayıldı Netanyahu’ya kötü haber İsrail'de oyların yarısından fazlası sayıldı! Netanyahu'ya kötü haber
Lüks restoranda akılalmaz olay Peçete için 150 bin dolar istediler Lüks restoranda akılalmaz olay! Peçete için 150 bin dolar istediler
Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi Sonrası daha da korkunç Öldü denilen bebek morgda 4 saat geçirdi! Sonrası daha da korkunç
İsmail Kartal’ın yerine favori aday Montella Ancak büyük bir engel var İsmail Kartal'ın yerine favori aday Montella! Ancak büyük bir engel var
Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti Genç kadını kucağına alıp kaçırmaya çalıştı, komşular son anda yetişti
Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı Seçimi kaybeden Bolsonaro babası gibi ülkeden kaçtı
10:31
Korumaya o görüntüler soruldu Mustafa Sarıgül’ü zora sokacak sözler
Korumaya o görüntüler soruldu! Mustafa Sarıgül'ü zora sokacak sözler
10:19
Aziz Yıldırım’dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı Son durumu belli oldu
Aziz Yıldırım'dan sonra İsmail Kartal da kaza yaptı! Son durumu belli oldu
10:04
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
Milyonlarca öğrencinin ter dökeceği YKS tarihleri belli oldu
09:58
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı 2 saat için istedikleri ücrete bakın
Fuhuş pazarlığının yazışmaları sızdı! 2 saat için istedikleri ücrete bakın
09:46
İsmail Kartal’ın yerine ilk görüşme yapıldı bile İşte telefon açılan teknik direktör
İsmail Kartal'ın yerine ilk görüşme yapıldı bile! İşte telefon açılan teknik direktör
09:34
Bu marka sucuk yiyenler dikkat İçerisinde domuz eti tespit edildi
Bu marka sucuk yiyenler dikkat! İçerisinde domuz eti tespit edildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.10.2026 10:49:42. #.0.2#
SON DAKİKA: ATO Başkanı Baran, Cumhuriyet'in 103. yılında iş dünyasına birlik çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei