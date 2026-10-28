ATO Başkanı Baran, Cumhuriyet'in 103. yılında iş dünyasına birlik çağrısı yaptı

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Cumhuriyetin 103 yıllık tarihinde elde edilen kazanımların Türkiye'nin geleceğe güvenle ilerlemesinin temelini oluşturduğunu belirterek, "Cumhuriyet'in bizlere açtığı yolda güçlü bir ekonomi ve müreffeh bir Türkiye için çalışıyoruz" dedi.

ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Cumhuriyet'in Türk milletinin tüm imkansızlıklara rağmen gösterdiği azim, kararlılık ve fedakarlıkla kurulduğunu belirten Baran, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"29 Ekim 1923, milletimizin kendi kaderini tayin etme kararlılığını Cumhuriyet'le taçlandırdığı, egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğunu tüm dünyaya ilan ettiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğinde milletimizin büyük fedakarlıklarıyla kurulan Cumhuriyetimiz, 103 yıllık yolculuğunda ülkemizin siyasi, sosyal ve ekonomik gelişiminin temelini oluşturmuş; eğitimden bilime, sanayiden ticarete kadar pek çok alanda önemli ilerlemelerin önünü açmıştır. Bugün bizlere düşen görev, Cumhuriyetimizin kazanımlarına sahip çıkarak ülkemizi her alanda daha ileriye taşımak, gelecek nesillere daha güçlü, daha gelişmiş ve daha müreffeh bir Türkiye bırakmaktır. Cumhuriyetimiz ile yaşıt Ankara Ticaret Odası olarak 103 yıldır Başkentimizin ticaretine, üretimine ve ülkemizin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak için çalışıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşundan bugüne uzanan bu yolculukta iş dünyamızın gelişimine ve ülkemizin büyümesine katkıda bulunmayı en önemli sorumluluklarımızdan biri olarak görüyoruz. İnanıyoruz ki Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılındaki başarılarımızı, girişimcilerimizin cesareti, üreticilerimizin emeği, çalışanlarımızın alın teri ve iş dünyamızın ortak gayretiyle daha da büyüteceğiz. Ülkemizin sahip olduğu potansiyeli daha yüksek refaha, daha güçlü bir ekonomiye ve sürdürülebilir kalkınmaya dönüştürmek için birlik ve beraberlik içinde çalışmaya devam edeceğiz. Cumhuriyetimizin 103'üncü yılında Cumhuriyetimizin banisi Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere Milli Mücadelemizin tüm kahramanlarını rahmet, minnet ve saygıyla anıyor, aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yürekten kutluyorum."