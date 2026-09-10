ATO Başkanı Baran, kadın oto mekanik ustasını ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

ATO Başkanı Baran, kadın oto mekanik ustasını ziyaret etti

Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATO Başkanı Gürsel Baran, Şaşmaz Sanayi Sitesi'nde oto mekanik ustası Fatma Kuşçu'yu ziyaret etti. Baran, kadınların ekonomik hayata katılımının Türkiye'nin kalkınması için önemli olduğunu belirtti.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, kadınların ekonomik hayata katılımasının Türkiye'nin kalkınması açısından önemli olduğunu belirterek, "Kadınların bilgi, yetenek ve emeğinden yeterince yararlanamayan bir ekonominin, potansiyelinin tamamını kullanması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Baran, Şaşmaz Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren ATO üyesi oto mekanik ustası Fatma Kuşçu'yu ziyaret etti.

Erkek çalışanların yoğunlukta olduğu otomotiv sektöründe usta ve girişimci olarak yer alan Fatma Kuşçu ve iş ortağı Serkan Şan ile faaliyetleri hakkında konuşan Baran, işletme çalışanlarıyla da bir araya geldi. Kuşçu'nun araç üzerinde gerçekleştirdiği çalışmaları yakından inceleyen Baran, mesleğin incelikleri hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, ATO üyelerine ziyaret gerçekleştirerek, sektörlerde yaşanan gelişmeleri ve sorunları doğrudan sahada takip ettiklerini bildirdi.

"Kadınlarımız ekonominin her alanında başarı hikayeleri yazıyor"

Şaşmaz Sanayi Sitesi'nin, yedek parçadan mekanik ve elektroniğe, kaporta ve boyadan lastik ve teknik hizmetlere kadar otomotiv sektörünün pek çok faaliyet alanını bir araya getiren büyük bir ekosistem olduğuna işaret eden Baran, Kuşçu'nun daha çok erkeklerin çalıştığı bir alanda mesleği öğrendiğini ve tecrübe kazandığını aktardı.

Baran, kadınların ekonomik hayata katılımının, Türkiye'nin kalkınması açısından önem taşıdığını vurgulayarak, "Kadınlarımız, bugün sanayiden teknolojiye, üretimden ticarete, ihracattan girişimciliğe kadar ekonominin her alanında başarı hikayeleri yazıyor. Kadınların bilgi, yetenek ve emeğinden yeterince yararlanamayan bir ekonominin, potansiyelinin tamamını kullanması mümkün değil. Kadınlarımızın yalnızca geleneksel olarak kendileriyle özdeşleştirilen işlerde değil, istedikleri ve yeteneklerinin olduğu her meslekte önlerinin açık olması gerektiğine inanıyoruz. Fatma Usta'nın burada ortaya koyduğu emek de bunun güzel örneklerinden biri." değerlendirmesinde bulundu.

İş dünyasının önemli gündemlerinden birinin nitelikli eleman ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Baran, elektrikli ve hibrit araçlar, elektronik sistemler, sensörler, yazılımlar ve dijital arıza tespit teknolojileriyle birlikte otomobil tamirciliğinin büyük bir dönüşüm geçirdiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Gürsel Baran, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Baran, kadın oto mekanik ustasını ziyaret etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Böyle evlat olmaz olsun Her şey o testle başladı Böyle evlat olmaz olsun! Her şey o testle başladı
Rize’de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB’de üst düzey diplomatmış Rize'de denize iniş yapan uçağın pilotu, AB'de üst düzey diplomatmış
Norveç Kralı 5. Harald için Oslo’da cenaze töreni düzenlendi Norveç Kralı 5. Harald için Oslo'da cenaze töreni düzenlendi
Halil Umut Meler’e Şampiyonlar Ligi’nde dev görev Halil Umut Meler'e Şampiyonlar Ligi'nde dev görev
İki farklı önde olan Galatasaray, Sporting’e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı İki farklı önde olan Galatasaray, Sporting'e karşı uzatmalarda kabusu yaşadı
Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında “bilgisayar çaldı“ iddiası: O anlar güvenlik kamerasında Ünlü tiyatrocu Okan Karacan hakkında "bilgisayar çaldı" iddiası: O anlar güvenlik kamerasında

15:19
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında İlişkiye girdiği kadınları ne var ne yok anlattı
Mehmet Akif Ersoy ilk kez hakim karşısında! İlişkiye girdiği kadınları ne var ne yok anlattı
15:09
22 yaşındaki Zeynep yabancı basında da manşet oldu
22 yaşındaki Zeynep yabancı basında da manşet oldu
15:02
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı
Mustafa Destici, seçim için tarih verip cumhurbaşkanı adayını açıkladı
14:26
İstanbul’daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu
İstanbul'daki kiralık sosyal konut projesinde detaylar belli oldu
14:21
Dört belediye başkanı daha AK Parti’ye geçiyor
Dört belediye başkanı daha AK Parti'ye geçiyor
14:06
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Maltepe’de kiracı, ev sahibi çifte silahla ateş açtı: 2 ölü, 1 ağır yaralı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.09.2026 15:24:46. #7.12#
SON DAKİKA: ATO Başkanı Baran, kadın oto mekanik ustasını ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement