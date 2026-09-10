ATO Başkanı Baran, kadın oto mekanik ustasını ziyaret etti

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, kadınların ekonomik hayata katılımasının Türkiye'nin kalkınması açısından önemli olduğunu belirterek, "Kadınların bilgi, yetenek ve emeğinden yeterince yararlanamayan bir ekonominin, potansiyelinin tamamını kullanması mümkün değil." ifadelerini kullandı.

Odadan yapılan açıklamaya göre, Baran, Şaşmaz Sanayi Sitesi'nde faaliyet gösteren ATO üyesi oto mekanik ustası Fatma Kuşçu'yu ziyaret etti.

Erkek çalışanların yoğunlukta olduğu otomotiv sektöründe usta ve girişimci olarak yer alan Fatma Kuşçu ve iş ortağı Serkan Şan ile faaliyetleri hakkında konuşan Baran, işletme çalışanlarıyla da bir araya geldi. Kuşçu'nun araç üzerinde gerçekleştirdiği çalışmaları yakından inceleyen Baran, mesleğin incelikleri hakkında bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Baran, ATO üyelerine ziyaret gerçekleştirerek, sektörlerde yaşanan gelişmeleri ve sorunları doğrudan sahada takip ettiklerini bildirdi.

"Kadınlarımız ekonominin her alanında başarı hikayeleri yazıyor"

Şaşmaz Sanayi Sitesi'nin, yedek parçadan mekanik ve elektroniğe, kaporta ve boyadan lastik ve teknik hizmetlere kadar otomotiv sektörünün pek çok faaliyet alanını bir araya getiren büyük bir ekosistem olduğuna işaret eden Baran, Kuşçu'nun daha çok erkeklerin çalıştığı bir alanda mesleği öğrendiğini ve tecrübe kazandığını aktardı.

Baran, kadınların ekonomik hayata katılımının, Türkiye'nin kalkınması açısından önem taşıdığını vurgulayarak, "Kadınlarımız, bugün sanayiden teknolojiye, üretimden ticarete, ihracattan girişimciliğe kadar ekonominin her alanında başarı hikayeleri yazıyor. Kadınların bilgi, yetenek ve emeğinden yeterince yararlanamayan bir ekonominin, potansiyelinin tamamını kullanması mümkün değil. Kadınlarımızın yalnızca geleneksel olarak kendileriyle özdeşleştirilen işlerde değil, istedikleri ve yeteneklerinin olduğu her meslekte önlerinin açık olması gerektiğine inanıyoruz. Fatma Usta'nın burada ortaya koyduğu emek de bunun güzel örneklerinden biri." değerlendirmesinde bulundu.

İş dünyasının önemli gündemlerinden birinin nitelikli eleman ihtiyacı olduğuna dikkati çeken Baran, elektrikli ve hibrit araçlar, elektronik sistemler, sensörler, yazılımlar ve dijital arıza tespit teknolojileriyle birlikte otomobil tamirciliğinin büyük bir dönüşüm geçirdiğini kaydetti.