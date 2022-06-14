ATO Başkanı Gürsel Baran: İş Yeri Kira Artışlarına Geçici Süreyle Üst Sınır Getirilmeli

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, konutlarda kira artışına getirilen sınırlamanın iş yerlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini belirterek, "Kiralar, işletmelerin en önemli maliyet unsurlarından birini oluşturuyor. Kira artışlarındaki sınırlama fiyatlara, dolayısıyla da enflasyona yansıyacaktır. İş yeri kiralarındaki artışlarda geçici süreyle üst sınır konması talebi, enflasyonla mücadele açısından değerlendirilmelidir" dedi.

Gürsel Baran, bugün yaptığı yazılı açıklamada, konutlarda kira artışına getirilen yüzde 25 sınırlamasının iş yerlerini kapsayacak şekilde genişletilmesini istedi. Baran, açıklamasında şunları kaydetti:

"BU SÜRECİ DAYANIŞMAYLA ATLATMALIYIZ"

"Kiralar, işletmelerin en önemli maliyet unsurlarından birini oluşturuyor. Kira artışlarındaki sınırlama fiyatlara, dolayısıyla da enflasyona yansıyacaktır. Bu nedenle üyelerimizin iş yeri kira artışlarına geçici süreyle üst sınır talebi, enflasyonla mücadele açısından değerlendirilmelidir. Mülk sahibi olan üyelerimizin kira artışlarının sınırlandırılması durumunda sıkıntıları olabileceği de ayrı bir gerçektir.

Buradan çıkacak sonuçların tüm ülkeyi etkileyeceği dikkate alındığında bu fedakarlığın önemli bir gerekçesi olduğu kabul edilebilir. Dünya ve ülke ekonomisinin çeşitli zorluklarla test edildiği bu dönemde, Anadolu merkezli Ahilik kültürünün yaşama yansıttığı incelikleri koruyup sürdürmeli, mülk sahiplerimizle, kiracılarımızla, çalışanlarımızla birlikte bu süreci dayanışmayla atlatmalıyız."