ATO Başkanı Gürsel Baran: İş Yeri Kira Artışlarına Geçici Süreyle Üst Sınır Getirilmeli - Son Dakika
Üye Girişi

ATO Başkanı Gürsel Baran: İş Yeri Kira Artışlarına Geçici Süreyle Üst Sınır Getirilmeli

14.06.2022 11:21
ATO Başkanı Gürsel Baran: İş Yeri Kira Artışlarına Geçici Süreyle Üst Sınır Getirilmeli

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, konutlarda kira artışına getirilen sınırlamanın iş yerlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini belirterek, “Kiralar, işletmelerin en önemli maliyet unsurlarından birini oluşturuyor. Kira artışlarındaki sınırlama fiyatlara, dolayısıyla da enflasyona yansıyacaktır. İş yeri kiralarındaki artışlarda geçici süreyle üst sınır konması talebi, enflasyonla mücadele açısından değerlendirilmelidir” dedi.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, konutlarda kira artışına getirilen sınırlamanın iş yerlerini kapsayacak şekilde genişletilmesi gerektiğini belirterek, "Kiralar, işletmelerin en önemli maliyet unsurlarından birini oluşturuyor. Kira artışlarındaki sınırlama fiyatlara, dolayısıyla da enflasyona yansıyacaktır. İş yeri kiralarındaki artışlarda geçici süreyle üst sınır konması talebi, enflasyonla mücadele açısından değerlendirilmelidir" dedi.

Gürsel Baran, bugün yaptığı yazılı açıklamada, konutlarda kira artışına getirilen yüzde 25 sınırlamasının iş yerlerini kapsayacak şekilde genişletilmesini istedi. Baran, açıklamasında şunları kaydetti:

"BU SÜRECİ DAYANIŞMAYLA ATLATMALIYIZ"

"Kiralar, işletmelerin en önemli maliyet unsurlarından birini oluşturuyor. Kira artışlarındaki sınırlama fiyatlara, dolayısıyla da enflasyona yansıyacaktır. Bu nedenle üyelerimizin iş yeri kira artışlarına geçici süreyle üst sınır talebi, enflasyonla mücadele açısından değerlendirilmelidir. Mülk sahibi olan üyelerimizin kira artışlarının sınırlandırılması durumunda sıkıntıları olabileceği de ayrı bir gerçektir.

Buradan çıkacak sonuçların tüm ülkeyi etkileyeceği dikkate alındığında bu fedakarlığın önemli bir gerekçesi olduğu kabul edilebilir. Dünya ve ülke ekonomisinin çeşitli zorluklarla test edildiği bu dönemde, Anadolu merkezli Ahilik kültürünün yaşama yansıttığı incelikleri koruyup sürdürmeli, mülk sahiplerimizle, kiracılarımızla, çalışanlarımızla birlikte bu süreci dayanışmayla atlatmalıyız."

ATO Başkanı Gürsel Baran: İş Yeri Kira Artışlarına Geçici Süreyle Üst Sınır Getirilmeli
ATO Başkanı Gürsel Baran: İş Yeri Kira Artışlarına Geçici Süreyle Üst Sınır Getirilmeli

YORUMLAR
500
'Kira artışı ve vatandaşlıkta yeni dönem başladı' 'Kira artışı ve vatandaşlıkta yeni dönem başladı' Van-İran sınırında düzensiz göçe karşı güvenlik önlemleri üst seviyede (2) Van-İran sınırında düzensiz göçe karşı güvenlik önlemleri üst seviyede (2)
Kaynak: ANKA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı Gürsel Baran: İş Yeri Kira Artışlarına Geçici Süreyle Üst Sınır Getirilmeli - Son Dakika

Bu haber ANKA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. ANKA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı ANKA kurumudur.

Son Dakika
18:18 21 yaşındaki Adem Çakan isimli genç, araç içinde başından vurulmuş halde bulundu
18:15 Gösterdiği kırmızı kart sonrası futbolcular ve taraftarların saldırısına uğrayan hakem hayatını kaybetti
18:08 Polise yumruk atan DBP'li Salihe Aydeniz'in Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan 80 fezlekesi bulunuyor
17:53 Kim Min-Jae, Fenerbahçe'den ayrılabilir! Menajeri, Ali Koç ile görüşmek için İstanbul'a geldi
17:46 Kaftancıoğlu'nun siyasi parti üyeliği Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından düşürüldü! Konuyla ilgili CHP'den ilk açıklama geldi
17:23 Polislerin ikna etmeye çalıştığı adam köprüden atladı!
16:39 Tüik: Tiyatro salonu sayısı önceki sezona göre, yüzde 44,4, sinema salonu sayısı yüzde 11,1 azaldı
17:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Artık 'Turkey' yok, 'Türkiye' var" dedi, Akşener'den tepki geldi
17:03 Fenerbahçe'de transfer hamlesi! Lincoln Henrique'yi 4 yıllık sözleşme ile renklerine bağladı
16:50 Teknik direktör Jorge Jesus'un sağlık kontrolünde kan alan hemşirenin bilekliği sosyal medyada gündem oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.06.2022 18:26:16. #1.13#
SON DAKİKA: ATO Başkanı Gürsel Baran: İş Yeri Kira Artışlarına Geçici Süreyle Üst Sınır Getirilmeli - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement