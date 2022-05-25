"Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları" başladı - Son Dakika
Üye Girişi

"Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları" başladı

25.05.2022 13:02
"Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları" başladı

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) TİMKODER ile birlikte 12'ncisini düzenlediği "Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları" başladı.

Ankara Ticaret Odası'nın (ATO) TİMKODER ile birlikte 12'ncisini düzenlediği "Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları" başladı.

ATO'nun Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği (TİMKODER) ile birlikte ATO İDEA Şirketi organizesinde düzenlediği "Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları"nın 12'incisi ATO Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, ATO Başkan Yardımcısı Temel Aktay ve TİMKODER Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Ayhan'ın da katıldığı açılış programıyla başladı. ATO ve TİMKODER üyelerinin yoğun ilgisiyle ATO Meclis Salonu'nda gerçekleşen programın açılışında konuşan ATO Başkanı Baran, dijitalleşme ile her alanda hızlanan değişim ve dönüşümün eğitimin önemini artırdığını belirterek, Ankara Ticaret Odası olarak üyelerini ve onların çalışanlarını e-ticaretten e-ihracata, muhasebeden kişisel gelişime kadar birçok alanda eğitim programları düzenleyerek desteklediklerini anlattı.

"Ülke ekonomisine katkı sağlama gayreti içindeyiz"

Mevcut koşullarda ayakta kalmak ve rekabet edebilmek için bilgi ve eğitime ihtiyaç olduğuna dikkat çeken Baran, "Kendimize, ailemize, şehrimize ve ülke ekonomisine katkı sağlama gayreti içindeyiz. Mevcut koşullarda ayakta kalmak ve rekabet etmek için bilgi ve eğitim şart. Ankara Ticaret Odası olarak biz bu konuda üyelerimize destek oluyoruz. Bu eğitimleri alarak kendini daha ileri taşımak isteyenler de bu programlara katılarak değişim ve dönüşüme ayak uyduruyor. Ekonomiye doğrudan ve dolaylı katkısı olan eğitim, özellikle dinamik bir süreç içeren ticaret sektörü için gerekli" dedi.

Baran, ATO olarak Başkent'in 22 üniversitenin 8'i ile eğitim konusunda iş birliği çalışması yürüttüklerini, hem ATO üyelerinin hem de çalışanlarının lisans ve yüksek lisans programlarından yararlandıklarını bildirdi.

"Pandemi öğrenmenin önemini öğretti"

TİMKODER Yönetim Kurulu Başkanı Ayhan da yaptığı konuşmada dört hafta sürecek eğitim programında pandemi süreciyle birlikte değişen yeni dünya düzenini ele almak istediklerine dikkat çekerek, "Pandemi bize öğrenmenin, değişimin ve dijitalleşmenin ne kadar önemli olduğunu öğretti. TİMKODER olarak Ankara Ticaret Odamızla birlikte bu yılki eğitimleri düzenleyerek, üyelerimizin dünya gelişmelerini takip ederek bilgilenmelerini ve böylelikle işlerini geliştirmelerine katkı sağlamak istedik" dedi.

TİMKODER Eğitim Komitesi Başkanı Abdullah Ekrem Nefes, "İnsan kaynağını geliştirmek şirketlerin kendilerine yaptığı en önemli yatırımdır. Sürekli yükselen rekabet ortamında patrondan işçiye kadar her kademede çalışanın hem kişisel hem de yönetimsel alanda eğitimlerle kendini yükseltmesini amaçlıyoruz" dedi.

Fütürist ve ekonomist Ufuk Tarhan'dan "Gelecek Peşimizde"

Eğitim haftalarının ilk programı fütürist ve ekonomist Ufuk Tarhan'ın "Gelecek Peşimizde" başlıklı sunumuyla başladı. İş yapış şekillerindeki değişimler ve bu dönemde yaşanabilecek sorunlar ile çözüm önerilerine ilişkin sunum yapan Tarhan, teknolojideki gelişimle birlikte ortaya çıkacak yeni iş alanları ve yeni meslekler hakkında bilgi verdi. Çağın gelişmelerine ayak uydurmak için esneklik ve dönüşümün önemine dikkat çeken Tarhan, "Oyunda kalmak için gelişmek, senkronize olmak, değişkenleri hesaplayarak versiyon yükseltmek zorundayız" dedi.

Eğitimin ardından ATO Başkanı Baran, ATO Başkan Yardımcısı Aktay ve TİMKODER Başkanı Ayhan ile birlikte Tarhan'a bir teşekkür plaketi verdi. - ANKARA

Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları başladı
Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları başladı
Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları başladı
Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları başladı
Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları başladı

YORUMLAR
500
Kaynak: İHA

Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi 'Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları' başladı - Son Dakika


Son Dakika
17:24 Zlatan Ibrahimovic'in kariyeri bitebilir! 7-8 ay sahalardan uzak kalacak
17:22 Bakan Kurum'dan "kira düzenlemesi" duyurusu: 1 hafta, 10 gün içinde tamamlanıp Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak
17:12 Adanaspor Kulübü Derneği Başkanı Tevriz Dura hayatını kaybetti: Taraftarlar meşalelerde son yolculuğuna uğurladı
17:10 Polis yoldan geçen kaplumbağaya yardım etti! O anlar kamerada
16:58 Tunus'ta düzensiz göçmenleri taşıyan tekne battı: 1 kişi öldü, 75 kişi kayboldu
16:53 Mehmet Büyükekşi, TFF Başkanlığına aday oluyor
16:48 Kılıçdaroğlu'na kendisine gösterilen tepkiye şaştı kaldı! "Burası Kandil değil, yanlış gelmişsin Kılıçdaroğlu"
16:03 4 bakanlık kira artışlarıyla ilgili toplandı! 4 başlık masaya yatırıldı
15:47 Sağlık Bakanı Koca "Maymun çiçeği virüsü" hakkında konuştu: Vaka bizde olmadı
15:46 Fenomen Reynmen'in başı eski organizasyon şirketiyle belada! Hakkında 3 milyon 895 bin TL'lik icra takibi başlatıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.05.2022 17:44:40. #1.13#
SON DAKİKA: "Kişisel Gelişim Eğitim Haftaları" başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement