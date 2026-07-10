ATO Başkanı: NATO Zirvesi Görünürlüğünü Kalıcı Değere Dönüştürmeliyiz - Son Dakika
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ATO Başkanı: NATO Zirvesi Görünürlüğünü Kalıcı Değere Dönüştürmeliyiz

10.07.2026 12:59
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"NATO Zirvesi ile yakaladığımız uluslararası görünürlüğü kalıcı bir değere dönüştürmek zorundayız" - "Ankara'yı kongre ve fuar turizminden daha fazla pay alan, diplomasi, teknoloji, kültür ve gastronomi ekseninde uluslararası organizasyonlara daha sık ev sahipliği yapan, yabancı yatırımcılar ve iş insanları için cazibesini her geçen gün artıran küresel bir başkent haline getirmeliyiz"

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, başkentin uluslararası ziyaretçiler için keşfedilmeyi bekleyen çok güçlü bir potansiyele sahip olduğunu belirterek, "NATO Zirvesi ile yakaladığımız uluslararası görünürlüğü kalıcı bir değere dönüştürmek zorundayız." ifadesini kullandı.

Baran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'nin ev sahipliğinde 7-8 Temmuz'da Ankara'da gerçekleştirilen NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne ilişkin değerlendirmede bulundu.

Zirvenin, Türkiye'nin uluslararası alandaki güçlü konumunu bir kez daha ortaya koyduğunu vurgulayan Baran, Ankara'nın da dünya gündemindeki yerini daha da sağlamlaştırdığını bildirdi.

Baran, dünya liderlerinin, diplomatların, uluslararası kuruluşların, medya temsilcilerinin ve iş dünyasının gözünü Ankara'ya çevirdiği bu zirvenin, şehir açısından ekonomik, ticari, turistik ve kültürel anlamda önemli fırsatlar sunduğuna dikkati çekti.

Ülke yönetiminin, savunma sanayisinin, yüksek teknolojinin, sağlık sektörünün, üniversitelerin ve nitelikli üretimin merkezi olan Ankara'nın, binlerce yıllık tarihi, Anadolu medeniyetlerine ev sahipliği yapan kültürel mirası, müzeleri, zengin mutfağı ve kongre altyapısıyla uluslararası ziyaretçiler için keşfedilmeyi bekleyen çok güçlü bir potansiyele sahip olduğuna işaret eden Baran, şu değerlendirmede bulundu:

"NATO Zirvesi ile yakaladığımız bu uluslararası görünürlüğü kalıcı bir değere dönüştürmek zorundayız. Ankara'yı kongre ve fuar turizminden daha fazla pay alan, diplomasi, teknoloji, kültür ve gastronomi ekseninde uluslararası organizasyonlara daha sık ev sahipliği yapan, yabancı yatırımcılar ve iş insanları için cazibesini her geçen gün artıran küresel bir başkent haline getirmeliyiz."

"Ülkemizin uluslararası itibarına katkı"

Baran, ATO olarak başkentin ekonomik gücünü, yatırım potansiyelini ve uluslararası marka değerini artıracak her türlü çalışmanın içinde yer almaya, kamu-özel sektör işbirliğiyle şehrin kalkınmasına katkı sunmaya devam edeceklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu vesileyle, vizyoner liderliğiyle NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nin başarıyla gerçekleştirilmesini sağlayan, ülkemizin uluslararası itibarına ve başkentimizin küresel görünürlüğüne önemli katkı sunan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, yakın çalışma ekibine, organizasyonda görev alan tüm bakanlıklarımıza, kamu kurumlarımıza, güvenlik güçlerimize ve emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, Gastronomi, Teknoloji, Ekonomi, Savunma, Kültür, Ankara, Nato, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO Başkanı: NATO Zirvesi Görünürlüğünü Kalıcı Değere Dönüştürmeliyiz - Son Dakika

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