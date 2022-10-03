ATO'da zafer Ali Uçar'ın oldu - Son Dakika
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ATO'da zafer Ali Uçar'ın oldu

03.10.2022 09:58
ATO'da zafer Ali Uçar'ın oldu

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ticaret Odası seçimlerinde ipi göğüsleyen taraf Ali Uçar'ın öncülüğünde mavi listenin oldu.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde, Ticaret Odası seçimlerinde ipi göğüsleyen taraf Ali Uçar'ın öncülüğünde mavi listenin oldu.

Ayvalık Ticaret Odası'nın olağan seçimleri ATO Konferans Salonu'nda gerçekleşti.

ATO Genç Girişimciler Kurulu ve ATO Vizyon Komitesi Başkanı Nihat Uzun'un öncülüğünde beyaz liste ile önceki dönem ATO Yönetim Kurulu Üyesi ve Ayvalık Ticaret Odası Duyusal Analiz Laboratuarı Başkanı Ali Uçar'ın öncülüğündeki mavi listenin yarıştığı seçimler heyecanlı ve bir o kadar da dostluk dolu bir ambiyansta gerçekleşti.

Dokuz meslek komitesinin belirlendiği seçimlerde, meslek komitesi sandıklarının tamamını kazanan mavi liste 9-0'lık bir sonuçla zaferini ilan etti.

Sayım işleminin sona ermesinin ardından Ayvalık Ticaret Odası'nın Başkanı seçilen Ali Uçar, rakibi Nihat Uzun ile kameraların karşısına geçerek birlik ve beraberlik mesajları verdi.

Çiçeği burnunda ATO Başkanı Ali Uçar yaptığı açıklamada, "Ayvalık Ticaret Odası'nın değerli üyelerine seçimlerimizde güzel bir katılım gösterdikleri için teşekkür ediyorum. Diğer grupta bizimle birlikte bu yarışı sürdüren, projeler ortaya koyan diğer arkadaşlarımızı da can-ı gönülden kutluyorum. Sonuçta bugün Ayvalık ticari hayatı, Ayvalık Ticaret Odası üyeleri kazansın istiyorduk. Zaten öyle de olacak inşallah. Biz yine bir arada olacağız. Hep birlikte çalışacağız. Hep birlikte mücadele edeceğiz. Hiç kimsenin, kimseden bir farkı olmayacak. Hep birlikte yolumuza devam edeceğiz" dedi.

Seçimleri kaybeden 33 yaşındaki ATO Başkan Adayı Nihat Uzun ise, "Güzel bir gündü. Güzel bir seçim oldu. Kazanan arkadaşları tebrik ediyorum. İnşallah gelecekteki güzel projeleri hayata geçirebilmek için çaba gösterirler, bizler de bu çalışmalara destek veririz. İnşallah başarılı olurlar" diye konuştu.

Seçimlerden zafer ile ayrılan Ali Uçar, ATO binasından çıkarken mavi listedeki ekip arkadaşları tarafından sevgi gösterileriyle karşılandı.

Ayvalık Ticaret Odası'nın Ali Uçar başkanlığındaki ilk toplantısında yeni yönetim kurulunun açıklanacağı öğrenildi. - BALIKESİR

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Kaynak: İHA

Konferans, Balıkesir, Ali Uçar, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATO'da zafer Ali Uçar'ın oldu - Son Dakika

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