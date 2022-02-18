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ATO, "EKO İKLİM Zirvesi"ne başkentteki özel eğitim-öğretim kurumlarını davet etti - Son Dakika

ATO, "EKO İKLİM Zirvesi"ne başkentteki özel eğitim-öğretim kurumlarını davet etti

18.02.2022 11:37
ATO, "EKO İKLİM Zirvesi"ne başkentteki özel eğitim-öğretim kurumlarını davet etti

Ankara Ticaret Odası (ATO), 30-31 Mart'ta gerçekleştirilecek "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi"ne başkentteki üniversitelerin ardından özel eğitim-öğretim kurumlarına da davette bulundu.

Ankara Ticaret Odası (ATO), 30-31 Mart'ta gerçekleştirilecek "EKO İKLİM Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi"ne başkentteki üniversitelerin ardından özel eğitim-öğretim kurumlarına da davette bulundu.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Oda Başkanı Gürsel Baran, Zirve'ye ilişkin, ATO Duatepe Hizmet Binası'nda kurum temsilcilerine bilgi verdi.

Baran, buradaki konuşmasında, iklim değişikliğinin sorumluluklarının doğru bir şekilde çizilmesinin önemine işaret ederek, "İklim değişikliğinin ve küresel ısınmanın ortaya çıkardığı sorunları doğru tespit ederek, çözüme zaman kaybetmeden ve hızla ilerlemeliyiz." ifadelerini kullandı.

İklim değişikliğinin ticaretten sanayiye, ekonomiden eğitime, çevreden ve doğadan evlere kadar her alanın konusu olduğunu bildiren Baran, şunları kaydetti:

" Avrupa Birliği'nin Yeşil Mutabakatı, küresel bir çerçevede yeni ve sürdürülebilir bir dönüşümün de temellerini oluşturuyor. Önümüze tarihi fırsatlar sunan yeşil dönüşüm sürecine ayak uyduramadığımız takdirde ilave ekonomik maliyetlerin yanında yarınlarımızın tehdidi ile de karşı karşıya kalacağız. Bu noktada bir gelecek borçlu olduğumuz gençlerimizle birlikte Zirve'de yer alarak, iklim değişikliğini birlikte ele almak istiyoruz."

ATO Başkan Yardımcısı ve Ankara Kent Konseyi (AKK) Başkanı Halil İbrahim Yılmaz da dünyanın her yerinde iklim değişikliği konusu gündemdeyken, yeni neslin de yer alacağı Zirve'de konuyu ele almak istediklerini belirtti.

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Ankara Ticaret Odası, Ekonomi, 31 Mart, Ankara, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATO, 'EKO İKLİM Zirvesi'ne başkentteki özel eğitim-öğretim kurumlarını davet etti - Son Dakika Ekonomi


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