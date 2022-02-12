Üye Girişi
ATO "Eko İklim Zirvesi"ne öğrencilerin de katılımı için çalışma yürütüyor - Son Dakika

ATO "Eko İklim Zirvesi"ne öğrencilerin de katılımı için çalışma yürütüyor

12.02.2022 10:07
ATO "Eko İklim Zirvesi"ne öğrencilerin de katılımı için çalışma yürütüyor

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, iklim değişikliğinin en çok çocukları etkileyeceğini belirterek, "İklim konusunda bilinçli hale getirdiğimiz her bir çocuğumuz, diktiğimiz her yeni fidan kadar kıymetli." ifadesini kullandı.

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkan Yardımcısı Halil İbrahim Yılmaz, iklim değişikliğinin en çok çocukları etkileyeceğini belirterek, "İklim konusunda bilinçli hale getirdiğimiz her bir çocuğumuz, diktiğimiz her yeni fidan kadar kıymetli." ifadesini kullandı.

ATO'dan yapılan açıklamaya göre, Yılmaz, Oda'nın Zafertepe Salonu'nda gerçekleştirilen 61 No'lu Özel Eğitim-Öğretim Hizmetleri Meslek Komitesinin olağan komite toplantısına katıldı. Oda öncülüğünde 30-31 Mart'ta ATO Congresium'da gerçekleştirilecek "Eko İklim Ekonomi ve İklim Değişikliği Zirvesi"ne ilişkin komite üyelerine bilgi veren Yılmaz, komite aracılığıyla yürütülecek çalışma sayesinde okulların da zirveye katkısının alınacağını, ortaöğretim öğrencilerinin zirveye katılımının sağlanabileceğini bildirdi.

Yılmaz, öğrencilerin küçük yaşta iklim değişikliği konusunda eğitilmesi gerektiğine işaret ederek, "İklim konusunda bilinçli hale getirdiğimiz her çocuğumuz, diktiğimiz her yeni fidan kadar kıymetli. Gençlerimizi hiç zaman kaybetmeden bugünden iklim değişikliğine hazırlamalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

İklim değişikliği konusunun 1971 yılından bu yana dünyanın gündeminde olduğuna dikkati çeken Yılmaz, şunları kaydetti:

"Şanslıyız ki gençlerimiz çevre konusunda yüksek bilince sahip. Konusuna hakim çok sayıda uzmanımız var. Onlarla birlikte hareket ederek yeşil dönüşüm konusunda dünyada öncü olabiliriz. Zirve hazırlıklarını katılımcı bir süreç içinde gerçekleştiriyoruz. Kamu kurum ve kuruluşlarından sivil toplum kuruluşlarına, özel sektörden eğitim kurumlarına ilgili tüm kesimlerin birlikte hareket etmesi sayesinde 30-31 Mart, başkent ve ülkemiz için iklim değişikliği konusunda bir milat olacak."

Toplantıya, ATO 61 No'lu Özel Eğitim-Öğretim Hizmetleri Meslek Komitesi Başkanı Abdülkadir Cesur, Komite Başkan Yardımcısı Mahmut Burkankulu, Komite üyeleri Abidin Memili, Cengiz Duygulu, Erol Akbulut ve Sabahattin Yıldız katıldı.

YORUMLAR
500

Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Ticaret Odası, Ekonomi, 31 Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi ATO 'Eko İklim Zirvesi'ne öğrencilerin de katılımı için çalışma yürütüyor - Son Dakika Ekonomi


Son Dakika Haberleri
10:01 Cinnet geçiren adam dehşet saçtı: 13 yaşındaki kızını yaraladı, eşini öldürdü
10:00 AK Partili Mustafa Şen partisinin oy oranı hakkında konuştu: Partimizin oyu şu anda 34-36 aralığında
09:58 Kaderimin Oyunu'nda dün neler oldu? Cemal'in yaralanması neleri değiştirdi?
09:39 Çarptı, metrelerce sürükledi, arkasına bile bakmadan kaçtı
09:34 Son anda engellendi! Öcalan'ın yakalanmasının yıl dönümünde eylem hazırlığındaydılar
09:03 İki cinayette birbirinin aynısı! Halil Falyalı suikasti, akıllara Ömer Lütfü Topal'ı getirdi
08:47 Aleyna Tilki'nin annesi Havva Öztel, süper miniyle adeta mankenlere taş çıkarttı
08:33 Annesinin sevgilisinin olduğunu öğrenen genç, dehşet saçtı! Adamı öldürdü, annesini dövdü
07:57 Burcu Kıratlı ve Sinan Akçıl 3. kez evlenir mi? Barışma sinyali Kıratlı'dan geldi
07:55 Yayın kuruluşundan skandal "Filistin" talimatı: Yok sayın
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.02.2022 10:14:22. #1.12#
SON DAKİKA: ATO "Eko İklim Zirvesi"ne öğrencilerin de katılımı için çalışma yürütüyor - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement