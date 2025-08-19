ATP Yazılım'ın Karı Yüzde 1.515 Arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

ATP Yazılım'ın Karı Yüzde 1.515 Arttı

ATP Yazılım\'ın Karı Yüzde 1.515 Arttı
19.08.2025 13:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ATP, 2025'in ilk yarısında net karını 1,91 milyar TL'ye çıkardı, gelirini 2,8 milyar TL'ye taşıdı.

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş, 2025 yılının ikinci çeyreğinde net karını reel bazda yüzde 1.515 artışla 1,91 milyar TL'ye yükseltirken, yılın ilk yarısında gelirini 2,8 milyar TL seviyesine taşıdı.

ATP Yazılım ve Teknoloji A.Ş. (ATP), 2025 yılının ilk altı ayına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirket, yılın ikinci çeyreğinde net karını reel bazda yüzde 1.515 artışla 1,91 milyar TL'ye yükseltirken, yılın ilk yarısında gelirini 2,8 milyar TL seviyesine taşıdı. Şirketin FAVÖK'ü aynı dönemde yüzde 670 artışla 2,1 milyar TL'ye ulaştı. Yatırım ve inovasyon odaklı büyüme stratejisini sürdüren ATP, iştiraki ATP GSYO'nun (ATP Capital) da katkıları ile finansallarında önemli atılım gerçekleştirdi.

ATP CEO'su Ümit Cinali, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi: "2025'in ilk yarısında yatırımlarımız ve istikrarlı performansımız ile başarılı sonuçlar elde ettik. ATP Capital üzerinden gerçekleştirdiğimiz değer artışı ile yüksek büyüme oranlarına eriştik. ATP olarak operasyonlarımızda da karlı sonuçlar elde ettik. İkinci çeyrek FAVÖK'ümüz geçen yıla oranla reel bazda yüzde 50 büyürken, net karımızı yüzde 128 oranında büyütme başarısını gösterdik. Ekonomik belirsizliklerin devam ettiği küresel konjonktürde, yılın ilk yarısını planlarımız doğrultusunda tamamlamaktan memnuniyet duyuyoruz. Çözümlerimizi ileriye taşıyacak ve global ölçekte büyüme vizyonumuzu destekleyecek yatırımlarımızı kararlılıkla sürdürüyoruz."

Yapay zeka teknolojilerinin dönüştürücü etkisine de dikkat çeken Cinali, "IDC'nin tahminlerine göre 2025 yılında global ölçekte yapay zeka harcamalarının 300 milyar doları aşması beklenmekte. Yapay zeka teknolojilerini şirketimizin faaliyet alanlarında kullanarak verimliliğimizi artırmaktayız. Müşterilerimizin yapay zekadan faydalanmalarını sağlayan ürün ve çözümler oluşturmaktayız. Yapay zeka teknolojilerinin güvenli, esnek ve maliyet etkin biçimde kullanımını sağlayan, kurumlara özel yapay zeka platformumuz ATP AiX'in lansmanını ikinci çeyrek içinde gerçekleştirdik. Platformumuzun müşterilerimizin verimliliğine ve karlılığına doğrudan katkı sağlayacağına inanıyoruz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre; ATP, ATP Capital ile geleceğin teknolojilerine ve inovatif iş modellerine sahip girişimleri finansal, teknolojik ve stratejik açılardan destekliyor. ATP Capital'in ilk yatırımı olan online sipariş ve teslimat platformu AtaExpress'in oluşturduğu değer, ATP'nin ikinci çeyrek itibarıyla sonuçlarına yansıdı. Önümüzdeki dönemlerde ATP Capital, yeni yatırımlar ve iş birlikleriyle portföyünü genişletmeyi; AtaExpress ve diğer yüksek potansiyele sahip portföy şirketlerinin başarılarıyla sürdürülebilir değer artışları elde etmeyi hedefliyor.

Şirket, 2025'in ikinci yarısında yapay zeka tabanlı çözümlerini genişletmeyi, global pazarlardaki açılımını sürdürmeyi ve yeni girişimlerle tamamlayıcı teknolojileri portföyüne katmayı planlıyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Yapay Zeka, Teknoloji, Yazılım, Ekonomi, Finans, CEO, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATP Yazılım'ın Karı Yüzde 1.515 Arttı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Tatil beldesinde felaket Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti Tatil beldesinde felaket! Deniz mayını patladı, 3 yüzücü hayatını kaybetti
Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu Pazarda limon satan sevgilisini paylaşan genç kızın düştüğü not olay oldu
Oğuzhan Dalgakıran’ın ölümünde korkunç iddia Düştüğü yer görüntülendi Oğuzhan Dalgakıran'ın ölümünde korkunç iddia! Düştüğü yer görüntülendi
Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı Alkollü sürücü, 9 aylık bebeği hayattan kopardı
Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü Peş peşe tetiğe basıp taksi şoförünü öldürdü
Montella müjdeyi verdi: Ferdi geri dönüyor Montella müjdeyi verdi: Ferdi geri dönüyor
Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti Otobüs kazasında ölen kadının yola çıkmadan önce yaptığı paylaşımı kahretti
Beşiktaş’ta ayrılık açıklandı Beşiktaş'ta ayrılık açıklandı
İran, Afganistan ve Pakistan sınırına 130 kilometre duvar inşa etti İran, Afganistan ve Pakistan sınırına 130 kilometre duvar inşa etti
Mauro Icardi, gözünü Gheorghe Hagi’nin rekoruna dikti Mauro Icardi, gözünü Gheorghe Hagi'nin rekoruna dikti
Gözaltına alınan ünlülerin mücevhercisinin albümü dikkat çekici Gözaltına alınan ünlülerin mücevhercisinin albümü dikkat çekici

12:41
Meclis’in önünde beyaz Toros’u ateşe veren şahıs ’Cinali Grubu’yla bağlantılı çıktı
Meclis'in önünde beyaz Toros'u ateşe veren şahıs 'Cinali Grubu'yla bağlantılı çıktı
13:00
Meclis’in önünde araç yakan şahsın 16 suç kaydı çıktı İşte yakalandığı an söyledikleri
Meclis'in önünde araç yakan şahsın 16 suç kaydı çıktı! İşte yakalandığı an söyledikleri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.08.2025 13:24:36. #7.11#
SON DAKİKA: ATP Yazılım'ın Karı Yüzde 1.515 Arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.