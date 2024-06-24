ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kabadayı İstifa Etti - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kabadayı İstifa Etti

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Kabadayı, görevlerinden istifa etti. Kabadayı'nın istifasıyla birlikte Yönetim Kurulu Üyeliği, Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği görevlerine son verildi. Yerine Ahmet Kasapoğlu atandı.

24.06.2024 18:08
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Kabadayı, Yönetim Kurulu Üyeliği, Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği görevlerinden istifa etti.

ATSO tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2022 yılı Ekim ayında oda başkanı seçilen Ali Bahar ile birlikte göreve gelen Başkan Yardımcısı Fatih Kabadayı'nın dilekçe sunarak Özaltın Otel İşletmeleri A.Ş. Gloria Golf Resort Şubesi'ndeki yetkilerinin sona erdiğini belirttiğini ve bu nedenle ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Meclis ve Meslek Komitesi üyelikleri görevlerinden istifa ettiği bildirildi. Açıklamada, "Kabadayı'ya yeni iş yaşamında başarılar diler, bugüne kadar yaptığı tüm çalışmalar için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kabadayı'nın yerine Ahmet Kasapoğlu geldi

Kabadayı'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni temsilen Meclis Üyesi olan Ahmet Kasapoğlu geldi. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Antalya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kabadayı İstifa Etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Bakanlık duyurdu Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor Bakanlık duyurdu! Bedelli askerlik ücretlerine zam geliyor
17:21 Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı Saadet Partisi lideri Karamollaoğlu kameralar karşısında halefini açıkladı
17:03 Bakan Şimşek’le görüşen CHP’li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Asgari ücretin artırılacağı yönünde izlenim göremedim
16:48 Oğlu, PKK’lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı MHP’li Adıgüzel istifa etti Oğlu, PKK'lılarla birlikte insan kaçakçılığından tutuklandı! MHP'li Adıgüzel istifa etti
15:20 Ordu’da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü Ordu'da muhtar, eşiyle ilişki yaşadığını iddia ettiği azasını öldürdü
17:39 Yürekler ağza gelmişti Baygınlık geçiren Barnabas Varga’nın sağlık durumu hakkında açıklama var Yürekler ağza gelmişti! Baygınlık geçiren Barnabas Varga'nın sağlık durumu hakkında açıklama var
17:31 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama AK Parti Sözcüsü Çelik'ten CHP-Şimşek görüşmesine ilişkin açıklama
17:04 “Kuduz köpekler Ankara’ya taşındı“ iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı "Kuduz köpekler Ankara'ya taşındı" iddiası sonrası tutuklanan Buket Özgünlü hakkında karar çıktı
16:00 TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi’den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi'den Arda Güler-Montella arasındaki olaylara ilişkin ilk sözler
15:51 3. Charles’ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı 3. Charles'ın kız kardeşi Prenses Anne, hastaneye kaldırıldı
15:48 Yılmaz Güney’in hayatı film oluyor İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak Yılmaz Güney'in hayatı film oluyor! İsmail Hacıoğlu başrolü oynayacak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.06.2024 18:19:27. #1.12#
SON DAKİKA: ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kabadayı İstifa Etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement