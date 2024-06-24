ATSO Yönetim Kurulu Üyesi Fatih Kabadayı İstifa Etti

Ekonomi

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Fatih Kabadayı, Yönetim Kurulu Üyeliği, Meslek Komitesi ve Meclis Üyeliği görevlerinden istifa etti.

ATSO tarafından yapılan yazılı açıklamada, 2022 yılı Ekim ayında oda başkanı seçilen Ali Bahar ile birlikte göreve gelen Başkan Yardımcısı Fatih Kabadayı'nın dilekçe sunarak Özaltın Otel İşletmeleri A.Ş. Gloria Golf Resort Şubesi'ndeki yetkilerinin sona erdiğini belirttiğini ve bu nedenle ATSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığı, Meclis ve Meslek Komitesi üyelikleri görevlerinden istifa ettiği bildirildi. Açıklamada, "Kabadayı'ya yeni iş yaşamında başarılar diler, bugüne kadar yaptığı tüm çalışmalar için teşekkür ederiz" ifadelerine yer verildi.

Kabadayı'nın yerine Ahmet Kasapoğlu geldi

Kabadayı'dan boşalan Yönetim Kurulu Üyeliğine ise Mobilya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'ni temsilen Meclis Üyesi olan Ahmet Kasapoğlu geldi. - ANTALYA