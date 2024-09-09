Audi'den 200 aracın anahtarlarına el koyan işçilere rest

Ekonomi

Audi Brüksel fabrikası, çalışanların el koyduğu tamamlanmış 200 civarında otomobilin anahtarlarını teslim etmediği sürece üretim yapmayacak.

Audi'nin Brüksel fabrikasının yönetimi, Volkswagen Grubu tarafından tesise gelecekte üretilmek üzere herhangi bir model tahsis edilmemesinin ardından çalışanlarla yaşanan gerilim sonrası alınan son kararları açıkladı. Yönetim, işçilerin üretimi normal şekilde sürdürmediği ve el konulan araba anahtarlarını teslim etmediği sürece fabrikanın kapalı tutulacağını, bu süreçte çalışanlara ödeme de yapılmayacağını bildirdi. Öte yandan fabrika önünde bu sabah saatlerinde toplanan 150 kadar işçi, yönetimi protesto etti.

HİÇBİR YENİ MODEL TAHSİS EDİLMEDİ

Alman otomobil üreticisi Volkswagen Grubu'na ait Audi markası, temmuz ayında lüks segment elektrikli otomobil modeli Q8'in üretildiği ve yaklaşık 3 bin kişinin çalıştığı Brüksel fabrikasında talebin düşmesi nedeniyle yeniden yapılanmaya gidileceğini, söz konusu modellerin üretimine Meksika'da devam edileceğini açıklamıştı. Audi yönetimi, geçen hafta da Volkswagen Grubu tarafından Brüksel'deki fabrikaya üretim için hiçbir yeni model tahsis edilmediğini bildirmişti.

16 EYLÜL'DE PROTESTO DÜZENLENECEK

Çalışanlar fabrikada üretim için yeni bir model belirlenmesini bekliyordu. Bu durum ve geleceklerine yönelik belirsizlik fabrika çalışanlarını ve sendikaları rahatsız etmişti. Geçen hafta fabrikada normal üretim yapmaya yeterli çalışan işbaşı yapmamıştı. Öte yandan, Audi Brüksel çalışanları, yaşadıkları sorunlara dikkati çekmek üzere 16 Eylül'de Brüksel'de protesto düzenleyecek.