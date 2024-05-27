Automechanika Istanbul'da Kadın Ustalar Yarıştı - Son Dakika
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Ekonomi

Automechanika Istanbul'da Kadın Ustalar Yarıştı

Automechanika Istanbul\'da Kadın Ustalar Yarıştı

Automechanika Istanbul fuarı kapsamında düzenlenen 'TOBFED Kadın Ustalar Yarışıyor' etkinliğinde, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen kadın otomobil bakım ustaları birbirleriyle yarıştı. Yarışmada, cam filmi, folyo PPF kaplama, lastik balata değişimi, car care kaplama ve göçük onarım etapları yapıldı. Her etabın birincisi olan kadın ustalara Cumhuriyet altını hediye edildi. TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş, amacın kadın istihdamını teşvik etmek ve farkındalık yaratmak olduğunu belirtti.

27.05.2024 14:25
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Otomotiv satış sonrası endüstrisinin bölgedeki en büyük buluşması olarak öne çıkan Automechanika Istanbul'da kadın oto bakım ustaları yarıştı.

Türkiye Araç Satış Sonrası Hizmetler Federasyonu'ndan (TOBFED) yapılan açıklamaya göre, hem tedarik hem de satın alma tarafında en güçlü küresel oyuncuların ağırlandığı ve bu yıl 17'ncisi düzenlenen Automechanika Istanbul sona erdi.

Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi'nde 43 bin metrekarelik alanda düzenlenen ve küresel otomotiv satış sonrası sektörünün en önemli isimlerinin yer aldığı fuar kapsamında TOBFED tarafından kadın istihdamına katkı sunmak ve kadınların otomotiv sektöründeki varlıklarına katkı sağlamak amacıyla "Kadın Ustalar Yarışıyor" etkinliği düzenlendi.

Federasyonun liderliğinde 3 yıldır Automechanika Istanbul fuarı kapsamında düzenlenen "TOBFED Ustalar Yarışıyor" organizasyonu bu yıl "TOBFED Kadın Ustalar Yarışıyor" olarak değişti.

Kadın otomobil bakım profesyonelleri yeteneklerini sergileyip birbirleriyle kıyasıya rekabet ettiği yarışta, Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden gelen kadın ustalar cam filmi, folyo PPF kaplama, lastik balata değişimi, car care kaplama ve göçük onarım etapları yapıldı. Her etabın birincisi olan kadın ustaya Cumhuriyet altını hediye edildi.

"Amacımız; kadın istihdamını teşvik etmek ve bu konuda farkındalık yaratmak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TOBFED Başkanı Serkan Bakırtaş, kadınların birçok alanda yetenekli olduğunu belirterek, kendi sektörlerinde de artık kadın ustaları görmeye başladıklarını bildirdi.

Kadınların çok kısa sürede öğreneceği mesleklerin olduğunu kaydeden Bakırtaş, şunları kaydetti:

"Lastik bakım, periyodik bakım, boyasız kaplama, cam filmi, oto kuaför gibi bir sürü alan var. Tabii bu alanların hepsinde kadınlarımızı görmeyi çok arzu ediyoruz. Ekonomi açısından da baktığınızda milyonlarca yetenekli potansiyel kadınımız var. Kadınlarımızın otomotiv sektöründe var olması, ekonominin canlanması, sektörün ayaklanması, işlerin gelişmesi demek. Malumunuz elektrikli araç geldi. Bir sürü şey değişiyor, değişmeye devam edecek. Buralarda da kadınlarımızın çok rahat bu mesleği yapabileceğini biliyoruz. Bunu öğretmek lazım. Bu anlamda TOBFED üstüne düşeni yapıyor ve yapmaya devam edecek. Hep beraber geliştirip yaygınlaştırmak ve her gittiğimiz lokasyonda hizmet aldığımız noktalarda kadınlarımızı görmeyi arzu ediyoruz."

Bakırtaş, bu yıl 3.'sünü düzenledikleri "TOBFED Ustalar Yarışıyor" yarışmasının formatında değişiklik yaparak, organizasyonu "TOBFED Kadın Ustalar Yarışıyor" ismiyle gerçekleştirdiklerini vurguladı.

Serkan Bakırtaş, "Amacımız; kadın istihdamını teşvik etmek, toplumsal cinsiyet eşitliğini konusunda farkındalık yaratmak ve kadınların iş kurmasını teşvik etmek. Ayrıca, düzenlediğimiz konferans ve seminerlerde TOBFED üyeleri sektör uzmanlarının yanında konuşmacı olarak yer alacak ve ziyaretçilere sektördeki gelişmeler hakkında bilgi verdi." değerlendirmesini yaptı.

Kaynak: AA

Cumhuriyet Altını, Serkan Bakırtaş, Türkiye, Otomobil, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Automechanika Istanbul'da Kadın Ustalar Yarıştı - Son Dakika

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