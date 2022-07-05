Av sezonu bitse de balıklar tezgahları süslemeye devam ediyor - Son Dakika
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Av sezonu bitse de balıklar tezgahları süslemeye devam ediyor

05.07.2022 00:57
Av sezonu bitse de balıklar tezgahları süslemeye devam ediyor

15 Nisan itibariyle başlayan av yasağına rağmen, küçük tekneler ile avlanan balıklar tezgahtaki yerlerini almaya devam ediyor.

15 Nisan itibariyle başlayan av yasağına rağmen, küçük tekneler ile avlanan balıklar tezgahtaki yerlerini almaya devam ediyor.

Av yasağının gelmesiyle birlikte balık tezgahlardaki doluluk oranı da azaldı. Küçük tekneler ile avlanan balıklar hala daha tezgahlarda alıcısını bekliyor. Taze hamsi 70, kefal 40, sardalya 95, istavrit 80, ispari 55, uskumru 90, mezgit 80, tekir 120, barbun 160, karagöz 90, olta levrek 225, olta çupra 70, levrek 75 TL'den alıcı buluyor.

Pazarda istavrit, hamsi, mezgit, tekir, çinekop, çupra, levrek, olta levrek, sardalya, kefal, ispari, kaya levrek gibi birçok tür balığın olduğunu belirten esnaf Ahmet İslamoğlu, itlik balığı olarak da karadeniz somon ve küçük çupraların yer aldığını, diğer balıkların ise Marmara ve Karadeniz'den geldiğini belirtti. 1 Eylülde tekrar sezonun açılacağını ifade eden İslamoğlu, "Televizyonda, 'balık sezonu kapandı' dendi mi insanlar ayaklarını çekiyor, fazla yoğunluğumuz yok. Nisan'ın 15'inde kapandı sezon. Eylül'ün 1'inde açılacak. Bu aradaki zamanda yasak olan trol balıkları ve büyük kayıkları, yavrulama dönemi olduğu için dibten tarama yasak, oltayla balık tutmak serbest, balık var, geliyor tezgahımızı her şekilde balık dolduruyoruz. Müşteriye her türlü balığı sunuyoruz" diye konuştu.

"İnsanlar balığı güvenerek yesin"

Marmara denizinde meydana gelen müsilajın insanların kafasında soru işareti bırakmaması gerektiğini vurgulayan Ahmet İslamoğlu "Daha önce Körfezde ve Marmara da müsilaj vardı. Su ürünleri, bakanlıkla birlikte hareket ederek bunun önlemini aldılar. İnsanlar balığı güvenerek yesin. Zaten yüzey balığı bunlar dip balığı değil. Müsilaj içinde yaşamaz, oksijenin bol olduğu yerde yaşar" dedi.

Balığı sürekli tükettiğini ve çok sevdiğini söyleyen Hacı Nuri Utsak, "Şu anda mevsimsel olarak istavrit yiyoruz, Karadeniz'in çok güzel tekirleri var tekir yiyoruz bunlar doğal ürünler insan vücuduna fevkalade vitamin olarak direnç olarak eczanelerden aldığımız takviye haplardan ziyade bu ürünleri tercih ediyoruz, her zaman da yiyoruz. Balık insanın vücudunu hafif tutuyor. Balığı yediğiniz zaman 2 saat sonra hiç balık yememiş gibi oluyorsunuz bu çok güzel bir şey insan sağlığı için her zaman balığı tercih ediyoruz" diye konuştu. - KOCAELİ

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Kaynak: İHA

Karadeniz, Marmara, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Av sezonu bitse de balıklar tezgahları süslemeye devam ediyor - Son Dakika

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