Av Yasağı Başladı: Sürdürülebilir Avcılığın Önemi

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, 15 Nisan'da başlayan av yasağıyla birlikte denizlerde trol ve gırgır avcılığının duracağını belirterek, "Sürdürülebilir avcılık, sektörümüzün geleceği açısından hayati önem taşıyor. Balık stoklarının korunması ve geliştirilmesi için bilimsel araştırmaların artırılması, koruma ve kontrol faaliyetlerinin güçlendirilmesi gerekiyor" dedi.

TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar yaptığı açıklamada, "7,5 aydır devam eden balık avlama sezonunun sonuna gelmiş bulunuyoruz. 1 Eylül 2025 tarihinde başlayan balıkçılık sezonu, 15 Nisan 2026 itibarıyla sona eriyor. Bu tarih itibarıyla denizlerde trol ve gırgır ağları ile avcılık yapan balıkçılarımız yaklaşık 4,5 ay sürecek av yasağı dönemine girecek. Av yasağı 1 Eylül 2026 tarihine kadar devam edecek. Ülkemiz, farklı özelliklere sahip denizleriyle su ürünleri üretiminde önemli bir potansiyele sahip. Nitekim son yıllarda su ürünleri üretimimizde dikkat çekici bir artış yaşandı. 2014 yılında 537 bin 345 ton olan toplam üretimimiz, 2024 yılında yüzde 73,67 artarak 933 bin 194 tona yükseldi. Bu artışın önemli bir kısmı yetiştiricilik faaliyetlerinden kaynaklanıyor. 2014 yılında toplam üretimin yüzde 56,3'ü avcılıkla sağlanırken, 2024 yılında bu oran yüzde 38,2'ye geriledi. Aynı dönemde yetiştiricilik üretimi yüzde 145,4 oranında artış gösterdi. Deniz balıkları avcılığı ise yüzde 25,5 oranında arttı. 2024 yılı verilerine göre avlanan deniz balıkları miktarı 290 bin 68 ton olarak gerçekleşti. Tür bazında incelendiğinde 153 bin 175 ton ile hamsi en çok avlanan balık olurken, onu 49 bin 278 ton ile palamut ve 17 bin 818 ton ile sardalya takip ediyor" dedi.

"Sürdürülebilir avcılık sektörün geleceği açısından hayati önem taşıyor"

"Ülkemizde denizlerden elde edilen üretimin büyük ölçüde kıyı balıkçılığına dayanması, açık deniz balıkçılığına yönelik altyapının yetersizliği ve balıkçı teknesi sayısının fazlalığı, kıyı sularımız üzerindeki av baskısını artırıyor" diyen Bayraktar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu noktada sürdürülebilir avcılık, sektörümüzün geleceği açısından hayati önem taşıyor. Balık stoklarının korunması ve geliştirilmesi için bilimsel araştırmaların artırılması, koruma ve kontrol faaliyetlerinin güçlendirilmesi gerekiyor. Öte yandan su ürünleri, özellikle balık, hayvansal protein kaynakları arasında önemli bir yer tutuyor. Ancak ülkemizde kişi başı su ürünleri tüketimi dünya ortalamasının altında kalıyor. Dünyada kişi başına tüketim yaklaşık 20,7 kilogram iken, ülkemizde bu miktar 7,7 kilogram seviyesindedir."

Av yasağı süresince kurallara uyulmasının büyük önem arz ettiğini vurgulayan Bayraktar, şöyle devam etti:

"Boy yasağına aykırı küçük balıkların satışı, yasaklı türlerin avlanması ve hijyen koşullarına uyumsuzluk gibi konularda denetimlerin artırılması gerekiyor. Yasak avcılık faaliyetlerinin Tarım ve Orman İl/İlçe Müdürlüklerine ya da jandarmaya bildirilmesi önem taşıyor. Av yasağı süresince balıkçı tezgahlarında ağırlıklı olarak kültür balıkları olan çipura, levrek ve alabalığın yanı sıra ithal ürünler ve av sezonunda yakalanarak uygun koşullarda muhafaza edilen balık türleri yer alacaktır. Ayrıca bu dönemde balıkçılarımız, karasularının bitişiğindeki uluslararası sularda ve ilgili tebliğ hükümlerine uymak kaydıyla uzatma ağları ile avcılık yapabilecek. Av yasakları, denizlerimizdeki balık popülasyonunun korunması ve gelecek nesillere aktarılması açısından büyük önem taşıyor. Bu süreçte hem balıkçılarımızın hem de vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermesi büyük önem taşıyor." - ANKARA