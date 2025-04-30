Avro Bölgesi Ekonomisi %0,4 Büyüdü

Avro Bölgesi ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,4 büyüme kaydetti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin yılın birinci çeyreğine ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) öncü verilerini açıkladı.

Verilere göre, 20 üyeli Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2025'in ilk çeyreğinde geçen yılın son çeyreğine kıyasla yüzde 0,4 arttı. Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla da yüzde 1,2 yükseldi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1 artması yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinden daha yüksek gelmesi dikkati çekti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,3, yıllık bazda yüzde 1,4 artış kaydetti.

GSYH, ilk çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Almanya'da yüzde 0,2, Fransa'da yüzde 0,1, İtalya'da yüzde 0,3 ve İspanya'da yüzde 0,6 arttı.

GSYH, birinci çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 0,2 azalırken, Fransa'da yüzde 0,8, İtalya'da yüzde 0,6 ve İspanya'da yüzde 2,8 yükseldi.