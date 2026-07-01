Avro Bölgesi İmalat PMI Haziran'da Düşüşte

Avro Bölgesi'nde imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), haziranda 51,4 puanla son 4 ayın en düşük seviyesine indi.

Uluslararası finansal araştırma kuruluşu S&P Global, Avro Bölgesi'nin haziran ayı imalat sanayi PMI verilerini açıkladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde haziranda enflasyon baskıları azalırken, fabrika üretimi bir miktar artış gösterdi.

Mayısta 51,6 puan olan imalat sanayi PMI, haziranda 51,4 puana geriledi. Böylece, Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI haziranda son 4 ayın en düşük seviyesini gördü.

Piyasa beklentisi, Avro Bölgesi'nde haziran ayı imalat sanayi PMI'nın 51,3 puan olması yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerini aşması dikkati çekti.

PMI verilerinde 50 puanın üstü sektörel büyümeye, 50 puanın altı daralmaya işaret ediyor.