İmalat sanayi PMI ise temmuzdaki 49,8 puan seviyesinden ağustosta 49,7 puan seviyesine geriledi. Böylece imalat PMI son 26 ayın en düşük seviyesini gördü.???????

Kaynak: AA

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Son Dakika › Ekonomi › Avro Bölgesi'nde bileşik PMI ağustosta geriledi - Son Dakika

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