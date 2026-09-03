Avro Bölgesi'nde bileşik PMI ağustosta 52 puanda sabit kaldı - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde bileşik PMI ağustosta 52 puanda sabit kaldı

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S&P Global verilerine göre, Avro Bölgesi'nde bileşik PMI ağustosta 52 puanda kalarak son 8 ayın en yüksek büyüme hızını korudu. Hizmet sektörü PMI 51,6'ya gerilerken, ihracat siparişleri yaklaşık 4,5 yılın ardından ilk kez artış gösterdi.

Avro Bölgesi'nde özel sektör faaliyetleri ağustosta büyümeye devam ederken bileşik Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) 52 puanda sabit kaldı.

S&P Global, Avro Bölgesi'nin ağustos ayına ilişkin nihai PMI verilerini yayımladı.

Verilere göre, temmuzda 52 olan Avro Bölgesi bileşik PMI, ağustosta da aynı seviyede tespit edildi. Bölgedeki ekonomik faaliyetler, temmuzda ulaştığı son 8 ayın en yüksek büyüme hızını ağustosta da sürdürdü.

Avro Bölgesi'nde temmuzda 51,7 olan hizmet sektörü PMI ise ağustosta 51,6'ya gerileyerek son 2 ayın en düşük seviyesine indi.

Piyasa beklentisi, bileşik PMI'ın ağustosta 52,1, hizmet sektörü PMI'ın ise 51,7 olması yönündeydi.

Veriler, Avro Bölgesi'nde özel sektör faaliyetlerinin ağustosta büyümeyi sürdürdüğünü ortaya koydu.

Avro Bölgesi özel sektörünün ihracat siparişleri de yaklaşık 4,5 yılın ardından ilk kez arttı.

PMI verilerinde 50 ve üzerindeki değerler sektörde genişlemeye, 50'nin altındaki değerler ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, İhracat, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde bileşik PMI ağustosta 52 puanda sabit kaldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Avro Bölgesi'nde bileşik PMI ağustosta 52 puanda sabit kaldı - Son Dakika
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