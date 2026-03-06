Avro Bölgesi'nde Büyüme Beklentilerin Altında Kaldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avro Bölgesi'nde Büyüme Beklentilerin Altında Kaldı

06.03.2026 15:28
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avro Bölgesi'nde 2025'in son çeyreğinde GSYH, çeyrek bazda %0,2, yıllık bazda %1,2 arttı.

Avro Bölgesi'nde ekonomik büyüme geçen yılın son çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 seviyesiyle beklentilerin altında gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ile Avro Bölgesi'nin 2025 yılı son çeyreğine ilişkin gayrisafi yurt içi hasıla (GSYH) ve istihdam verilerini güncelledi.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde mevsimsellikten arındırılmış GSYH, 2025'in dördüncü çeyreğinde üçüncü çeyreğe kıyasla yüzde 0,2 arttı.

Avro Bölgesi'nde GSYH, yılın son çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 1,2 yükseldi.

Eurostat'ın daha önce açıkladığı Avro Bölgesi öncü verilerinde çeyrek bazda yüzde 0,3 büyüme öngörülmüştü. Bu oran son verilerde revize edilerek 0,1 aşağı çekildi.

Piyasa beklentileri, Avro Bölgesi'nde GSYH'nin çeyreklik bazda 0,3, yıllık bazda yüzde 1,3 artacağı yönündeydi. Açıklanan verilerin piyasa beklentilerinden düşük gelmesi dikkati çekti.

AB'de mevsimsellikten arındırılmış GSYH, yılın son çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 1,4 arttı.

Öte yandan, 2025 yılının tamamında GSYH, Avro Bölgesi'nde yüzde 1,4, AB'de yüzde 1,5 artış gösterdi.

GSYH, dördüncü çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla Fransa'da yüzde 0,2, Almanya ve İtalya'da yüzde 0,3, İspanya'da yüzde 0,8 yükseldi.

GSYH'de, dördüncü çeyrekte geçen yılın aynı dönemine göre Almanya'da yüzde 0,4, İtalya'da yüzde 0,8, Fransa'da yüzde 1,2 ve İspanya'da yüzde 2,6 artış görüldü.

İstihdam verileri

Avro Bölgesi'nde istihdam ise dördüncü çeyrekte bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, bir önceki yılın aynı dönemine göre de yüzde 0,7 arttı.

AB'de ise istihdam, son çeyrekte önceki çeyreğe kıyasla yüzde 0,2, yıllık bazda yüzde 0,6 artış gösterdi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Büyüme Beklentilerin Altında Kaldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zenginler Orta Doğu’dan kaçmak için kesenin ağzını açtı, özel jetlere astronomik rakamlar ödeniyor Zenginler Orta Doğu'dan kaçmak için kesenin ağzını açtı, özel jetlere astronomik rakamlar ödeniyor
Suriye’nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi Suriye'nin kan gölüne dönmesini MİT son anda engelledi
Trump, şimdi de Putin’le karşı karşıya Anında 10’dan fazla uçak kaldırdılar Trump, şimdi de Putin'le karşı karşıya! Anında 10'dan fazla uçak kaldırdılar
Dubai’de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular Dubai'de gökdelenlerin dibinde füzeleri savundular
Çin’in Nostradamus’u Jiang Xueqin’in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor Çin'in Nostradamus'u Jiang Xueqin'in kehanetleri bir bir gerçeğe dönüşüyor
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı

15:05
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
Savaş lükslerin şehrini fena vurdu! Yalnızca 10 günlük yiyecek kaldı
15:04
Sudan da savaşta tarafını seçti
Sudan da savaşta tarafını seçti
14:43
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
Savaşta korkulan oluyor: Azerbaycan, İran sınırına yığınak yapmaya başladı
14:23
Savaşın seyrini değiştirecek iddia ABD basını bugün manşetten verdi
Savaşın seyrini değiştirecek iddia! ABD basını bugün manşetten verdi
14:22
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
Savaşta kara harekatı cephesi açılıyor: 47 yıldır bugünü bekliyoruz
13:45
Savaşta yeni aşamaya geçildi Sürpriz silah devreye giriyor
Savaşta yeni aşamaya geçildi! Sürpriz silah devreye giriyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 15:49:50. #7.13#
SON DAKİKA: Avro Bölgesi'nde Büyüme Beklentilerin Altında Kaldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.