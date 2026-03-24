Avro Bölgesi'nde Büyüme Durma Noktasında
Avro Bölgesi'nde Büyüme Durma Noktasında

24.03.2026 12:52
Mart ayında Avro Bölgesi'nde büyüme, enflasyon ve yeni siparişlerdeki azalma ile neredeyse durdu.

Avro Bölgesi'nde mart ayında büyüme, Orta Doğu'da yaşanan gelişmelerin enflasyon artışını körüklemesiyle neredeyse durma noktasına geldi.

S&P Global, Avro Bölgesi'nin mart ayına ilişkin Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) öncü verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde şubatta 51,9 olan bileşik PMI, martta 50,5'e gerileyerek son 10 ayın en düşük seviyesini gördü.

Şubat ayında 50,8 olan imalat sanayi PMI ise martta 51,4 seviyesine yükseldi. Böylece imalat sanayi PMI, son 45 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

Bu dönemde hizmet sektörü PMI ise 51,9'dan 50,1'e inerek son 10 ayın en düşük seviyesinde ölçüldü.

PMI verilerinde 50 seviyesinin üstü sektörel büyümeye, altı ise daralmaya işaret ediyor.

Veriler, Avro Bölgesi özel sektöründe yeni siparişlerdeki azalma nedeniyle üretim artışının neredeyse durma noktasına geldiğini, özellikle Orta Doğu'daki gelişmelerin ardından girdi maliyetlerindeki enflasyonun keskin bir şekilde hızlanarak son 3 yılı aşkın sürenin en yüksek seviyesine ulaştığını ortaya koydu.

