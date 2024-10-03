Avro Bölgesi'nde Ekonomik Daralma

Ekonomi

Avro Bölgesi'nde ekonomik aktivite eylül ayında daraldı ve son 7 ayın en düşük seviyesine indi.

S&P Global ve Hamburg Ticaret Bankası (HCOB), Avro Bölgesi'nin eylül ayına ilişkin bileşik ve hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi ekonomisi eylülde toplam iş faaliyetinin şubat ayından bu yana ilk kez azalmasıyla geriledi.

Aynı zamanda Avro Bölgesi'nde mal ve hizmetlere olan talep hızla düştü.

Ağustos ayında 51 seviyesinde olan Avro Bölgesi bileşik PMI, eylülde 49,6'ya indi. Böylece, Avro Bölgesi'nde bileşik PMI son 7 ayın en düşük seviyesini gördü.

Avro Bölgesi'nde ağustosta 52,9 olan hizmet sektörü PMI da eylülde son 7 ayın en düşük değeri olan 51,4'e geriledi.

PMI verisinde 50 puanın üstü büyümeyi, altı ise daralmayı gösteriyor.