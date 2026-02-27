Avro Bölgesi'nde Enflasyon Beklentileri Düştü - Son Dakika
Avro Bölgesi'nde Enflasyon Beklentileri Düştü

27.02.2026 14:01
ECB'nin anketine göre, tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri ocakta azaldı.

Avrupa Merkez Bankasının (ECB) Tüketici Beklentileri Anketi'ne göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin kısa vadeli enflasyon beklentileri ocak ayında düşüş kaydetti.

ECB, ocak ayına ilişkin yaklaşık 19 bin kişinin katılımıyla gerçekleştirilen Tüketici Beklentileri Anketi sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'ndeki tüketicilerin fiyat artış hızına yönelik endişeleri yılın ilk ayında azaldı. Tüketicilerin 12 ay için ortalama enflasyon beklentisi yüzde 2,8 seviyesinden 2,6'ya geriledi.

ECB açıklamasında, düşük gelir grubundaki katılımcıların, yüksek gelir grubundakilere oranla enflasyon algısının daha yüksek kalmaya devam ettiği belirtildi.

Açıklamada, "Önümüzdeki 12 aya ilişkin enflasyon beklentilerindeki belirsizlik ocak ayında değişim göstermedi. Ancak düşük gelir grubu, 2023'ten bu yana süregelen bir eğilimle, ortalama olarak daha yüksek bir enflasyon algısı bildirmeyi sürdürdü." ifadesi yer aldı.

Tüketicilerin gelecek 3 yıllık sürece dair enflasyon beklentisi yüzde 2,6'da sabit kalırken, 5 yıllık uzun vadeli beklenti yüzde 2,4'ten 2,3'e indi.

Tüketicilerin Avro Bölgesi ekonomisine ilişkin büyüme beklentileri eksi yüzde 1,1 seviyesinde sabit kaldı. Gelir artışı beklentileri ise yüzde 1,1'den 1,2'ye sınırlı yükseliş gösterdi.

Bu arada, Avro Bölgesi'nde enflasyonun ocak ayında yüzde 1,7'ye gerileyerek ECB'nin yüzde 2'lik orta vadeli hedefinin altında kalması, bankanın elini rahatlatmış durumda.

Öte yandan, Haziran 2024'ten itibaren mevduat faizini 8 kez indiren ECB, son aylardaki toplantılarında faiz indirimlerine ara vermişti.

Piyasa uzmanları, mevcut yüzde 2 seviyesindeki mevduat faizinin gelecek aylarda da korunacağını öngörüyor.

ECB Tüketici Beklentileri Anketi, aylık olarak yayınlanıyor.

Anket, Avro Bölgesi GSYH'sinin yaklaşık yüzde 85'ini temsil eden Almanya, Fransa, İtalya, İspanya, Hollanda ve Belçika'dan yaklaşık 19 bin kişiyle görüşülerek yapılıyor.

Enflasyon beklentileri, ECB'nin para politikası rotasını belirlemede kritik bir gösterge olarak kabul ediliyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Son Dakika

