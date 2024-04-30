Avro Bölgesi'nde Enflasyon Nisan Ayında Yüzde 2,4 Olarak Gerçekleşti - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde Enflasyon Nisan Ayında Yüzde 2,4 Olarak Gerçekleşti

Avro Bölgesi\'nde Enflasyon Nisan Ayında Yüzde 2,4 Olarak Gerçekleşti

Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında yıllık bazda yüzde 2,4 olarak belirlendi. Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat) tarafından yayımlanan verilere göre, enflasyon nisanda aylık bazda yüzde 0,6 artış gösterdi. En yüksek fiyat artışı hizmetlerde gerçekleşirken, enerji ürünleri fiyatları ise geriledi. Almanya, Fransa, İtalya ve İspanya'da ise nisanda enflasyon farklı seviyelerde gerçekleşti.

30.04.2024 12:37
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Avro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), nisan ayında yıllık bazda yüzde 2,4 olarak belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avro Bölgesi'nin nisan ayına ilişkin enflasyon öncü verilerini yayımladı.

Verilere göre, Avro Bölgesi'nde martta yüzde 2,4 olan yıllık enflasyon, nisanda da aynı seviyeyi korudu. TÜFE, nisanda aylık bazda yüzde 0,6 artış gösterdi.

Piyasa beklentileri de nisanda Avro Bölgesi'nde yıllık enflasyonun yüzde 2,4 olması yönündeydi.

Enflasyonun ana bileşenlerine bakıldığında, en yüksek yıllık fiyat artışı yüzde 3,7 ile hizmetlerde gerçekleşti. Hizmet sektörünü yüzde 2,8 ile gıda, alkol ve tütün ürünleri, yüzde 0,9 ile enerji dışı sanayi ürünleri izlerken, enerji ürünleri fiyatları yüzde 0,6 geriledi.

Avro Bölgesi'nde çekirdek enflasyon ise nisanda yıllık yüzde 2,7, aylık yüzde 0,7 seviyesinde ölçüldü.

AB uyumlu verilere göre enflasyon nisanda Almanya ve Fransa'da yüzde 2,4, İtalya'da yüzde 1 ve İspanya'da yüzde 3,4 olarak belirlendi.

Kaynak: AA

İspanya, Almanya, İtalya, Fransa, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde Enflasyon Nisan Ayında Yüzde 2,4 Olarak Gerçekleşti - Son Dakika

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