Tedarik zincirlerine ilişkin endişeler, Rusya- Ukrayna savaşı ve ekonomik durum nedeniyle imalat üretiminin görünümü olumsuz oldu. Enflasyonun talebi baskılaması ve siparişlerdeki azalma ise düşüşü hızlandırdı.

Kaynak: AA

Araştırma, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika › Ekonomi › Avro Bölgesi'nde imalat sanayi PMI geriledi - Son Dakika

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