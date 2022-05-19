Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi martta sabit kaldı - Son Dakika
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Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi martta sabit kaldı

19.05.2022 12:34
Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi martta sabit kaldı

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, mart ayında bir önceki ay ile aynı seviyede kaldı.

Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi, mart ayında bir önceki ay ile aynı seviyede kaldı.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayı mevsimsellikten arındırılmış inşaat üretimi verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de inşaat üretimi martta şubat ayına kıyasla yüzde 0,2, 2021'in aynı dönemine göre de yüzde 4,1 yükseldi.

Avro Bölgesi'nde ise inşaat üretimi, martta bir önceki aya göre değişmezken, 2021'in mart ayına göre yüzde 3,3 arttı.

AB ülkeleri arasında marta inşaat üretiminde önceki aya oranla en fazla artış yüzde 5,1 ile Polonya'da, yüzde 2,4 ile İsveç'te ve yüzde 1,1 ile Almanya'da ölçüldü.

En fazla düşüş ise yüzde 7,8 ile Slovenya'da, yüzde 5,7 ile Macaristan'da ve yüzde 3,6 ile de Çekya'da gerçekleşti.

Yıllık bazda inşaat üretimi Polonya'da yüzde 27,7, Slovenya'da yüzde 12,3 ve Macaristan'da yüzde 10,5 artarken, İspanya'da yüzde 7,7, Belçika'da yüzde 2,2, Almanya'da yüzde 0,4 ve Avusturya'da yüzde 0,2 geriledi.

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AB, martta 27,7 milyar avro ticaret açığı verdi AB, martta 27,7 milyar avro ticaret açığı verdi
Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde inşaat üretimi martta sabit kaldı - Son Dakika


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