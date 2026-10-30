Avro Bölgesi'nde işsizlik eylülde yüzde 6,5'te sabit kaldı, genç işsizlik arttı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Avro Bölgesi'nde işsizlik eylülde yüzde 6,5'te sabit kaldı, genç işsizlik arttı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eurostat'ın eylül verilerine göre Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı yüzde 6,5, AB'de yüzde 6,2 ile değişmedi. Aynı dönemde genç işsizlik oranı Avro Bölgesi'nde 0,3 puan artışla yüzde 15,4'e, AB'de 0,1 puan artışla yüzde 15,5'e yükseldi.

Avro Bölgesi'nde mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı eylül ayında yüzde 6,5 seviyesinde gerçekleşti.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin eylül ayı işsizlik verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde ağustosta yüzde 6,5 olan işsizlik oranı, eylülde de aynı seviyede ölçüldü.

AB'de de işsizlik oranı eylülde aylık bazda yüzde 6,2 seviyesinde sabit kaldı.

İşsizlik oranı, geçen yılın eylül ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,3, AB'de ise yüzde 6 seviyesindeydi.

Eylülde işsizlik oranı Finlandiya'da yüzde 10,5, İspanya'da yüzde 10,3, İsveç'te yüzde 8,7, Fransa'da yüzde 8,5 ve Yunanistan'da yüzde 7,6 oldu.

AB'de işsiz sayısı eylülde 13 milyon 773 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 11 milyon 555 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

İşsiz sayısı, önceki aya kıyasla AB'de 105 bin, Avro Bölgesi'nde 122 bin arttı. Geçen yılın aynı ayına göre ise işsiz sayısı AB'de 471 bin, Avro Bölgesi'nde 420 bin yükseldi.

Eylülde 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 3 milyon 22 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 469 bin olarak tespit edildi.

Genç işsizlik oranı eylülde AB'de önceki aya kıyasla 0,1 puan artarak yüzde 15,5'e, Avro Bölgesi'nde de 0,3 puan yükselerek yüzde 15,4'e çıktı.

Bu arada, geçmişe yönelik verileri güncelleyen Eurostat, ağustos ayı işsizlik oranını AB'de yüzde 6,1'den yüzde 6,2'ye, Avro Bölgesi'nde ise yüzde 6,4'ten yüzde 6,5'e revize etti.

Kaynak: AA
EkonomiEylülDünyaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şamil Tayyar’dan Muğla Valisi İdris Akbıyık’a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey Şamil Tayyar'dan Muğla Valisi İdris Akbıyık'a sert sözler: Cevap vermek zorundasınız Vali Bey
Beştepe yolunda ilginç anlar Erdoğan, kendini tutamayıp güldü Beştepe yolunda ilginç anlar! Erdoğan, kendini tutamayıp güldü
Ne kira ne de gıda fiyatları İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu Ne kira ne de gıda fiyatları! İşte vatandaşa göre ekonominin en önemli sorunu
Akaryakıtta üçlü zam kapıda Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir Akaryakıtta üçlü zam kapıda! Motorin 100, otogaz 50 lirayı aşabilir
Türkiye’nin yıllardır beklediği adım atıldı Sincar’da yeni dönem Türkiye'nin yıllardır beklediği adım atıldı! Sincar'da yeni dönem
Bahçeli ile kol kola yürümesi partiyi karıştırdı Dervişoğlu’ndan Usta’ya mesaj Bahçeli ile kol kola yürümesi partiyi karıştırdı! Dervişoğlu'ndan Usta'ya mesaj
15:28
İşte Fenerbahçe’nin 1 numaralı hoca adayı
İşte Fenerbahçe'nin 1 numaralı hoca adayı
15:18
Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı
Fon tasfiyesi sürecinde 29,3 milyar liralık ara ödeme hesaplara yatırıldı
14:51
Yogacılara kötü haber Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu
Yogacılara kötü haber! Nihat Hatipoğlu, tartışmalara noktayı koydu
14:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Azerbaycanlı bakana özel ilgi
14:27
Galatasaray’da şok ayrılık Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
Galatasaray'da şok ayrılık! Böyle bir sonu kimse beklemiyordu
14:26
Türk Devletleri Teşkilatı’ndan ortak bildiri: Ticaret hızlandırılacak, seyahati kolaylaştıracak adım gündemde
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan ortak bildiri: Ticaret hızlandırılacak, seyahati kolaylaştıracak adım gündemde
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.10.2026 15:44:47. #.0.3#
SON DAKİKA: Avro Bölgesi'nde işsizlik eylülde yüzde 6,5'te sabit kaldı, genç işsizlik arttı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android