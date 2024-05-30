Avro Bölgesi'nde İşsizlik Oranı En Düşük Seviyeye İndi - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde İşsizlik Oranı En Düşük Seviyeye İndi

Avro Bölgesi\'nde İşsizlik Oranı En Düşük Seviyeye İndi

Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, nisan ayında yüzde 6,4'e gerileyerek ortak para biriminin oluşturulmasından sonraki en düşük seviyesine indi. Avrupa İstatistik Ofisi'nin verilerine göre, AB'de ise işsizlik oranı sabit kaldı. Genç işsizlik oranı ise AB'de yüzde 14,4'e, Avro Bölgesi'nde yüzde 14,1'e geriledi.

30.05.2024 14:15
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Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı, nisan ayında yüzde 6,4'e gerileyerek ortak para biriminin oluşturulmasından sonraki en düşük seviyesine indi.

Avrupa İstatistik Ofisi, Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'ne ilişkin nisan ayı iş gücü verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde martta yüzde 6,5 olan mevsimsellikten arındırılmış işsizlik, nisanda yüzde 6,4'e inerek ortak para biriminin oluşturulmasından sonraki en düşük seviyesine geriledi.

AB'de ise martta yüzde 6 olarak hesaplanan işsizlik, nisanda sabit kaldı.

İşsizlik oranı, geçen yılın aynı döneminde Avro Bölgesi'nde yüzde 6,5, AB'de ise yüzde 6 olarak ölçülmüştü.

AB'de işsiz sayısı nisanda 13 milyon 149 bin oldu. İşsizlerin 10 milyon 998 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Bu arada, 2013'teki Avro Bölgesi krizi sırasında zirveye ulaşan bölge işsizliği yüzde 12'nin üzerine çıkmış ancak daha sonra Kovid-19 salgını sırasında kısa süreli bir artış yaşamadan önce istikrarlı şekilde gerilemişti.

AB'de genç işsiz sayısı 2 milyon 830 bine indi

İşsizlik, İspanya ve Yunanistan'da yüksek seyrederken Almanya, hem AB hem de Avro Bölgesi'ndeki en düşük işsizlik oranına sahip ülke olarak öne çıktı.

AB'de mart ayı itibarıyla en düşük işsizlik oranı yüzde 2,7 ile Çekya'da kayıtlara geçti. İşsizlik oranı en yüksek ülke ise yüzde 11,7 ile İspanya oldu. İspanya'yı yüzde 10,8 ile Yunanistan takip etti.

25 yaş altı genç işsiz sayısı, nisanda AB'de 2 milyon 830 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 272 bin olarak hesaplandı.

Böylece genç işsizlik oranı, nisanda AB'de yüzde 14,7'den yüzde 14,4'e, Avro Bölgesi'nde yüzde 14,3'ten yüzde 14,1'e geriledi.

Genç işsizlik oranının en yüksek olduğu ülke yüzde 26,5 ile İspanya oldu. Bu ülkeyi yüzde 22,6 ile Yunanistan, yüzde 20,8 ile Slovakya takip etti.

En düşük genç işsizlik de yüzde 5,8 ile Almanya'da kayıtlara geçti.

Kaynak: AA

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