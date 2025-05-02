Avro Bölgesi'nde İşsizlik Oranı Mart'ta Değişmedi - Son Dakika
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Ekonomi

Avro Bölgesi'nde İşsizlik Oranı Mart'ta Değişmedi

Mart'ta Avro Bölgesi'nde işsizlik oranı yüzde 6,2 seviyesinde sabit kalırken, AB genelinde ise 5,8.

02.05.2025 12:50
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Avro Bölgesi'nde işsizlik mart ayında yüzde 6,2 seviyesini korudu.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin mart ayı işsizlik verilerini yayımladı.

Buna göre, AB'de şubat ayında yüzde 5,8 olan mevsim etkisinden arındırılmış işsizlik oranı martta değişmedi.

Avro Bölgesi'nde de şubatta yüzde 6,2 olan işsizlik oranı, martta aynı seviyede ölçüldü.

Martta işsizlik oranı İspanya'da yüzde 10,9, Finlandiya'da yüzde 9,1, Yunanistan'da yüzde 9 ve İsveç'te 8,8 oldu.

AB'de işsiz sayısı, martta 12 milyon 904 bin olarak hesaplanırken, bu kişilerin 10 milyon 818 bini Avro Bölgesi'nde yer aldı.

Mart ayında 25 yaş altı genç işsiz sayısı AB'de 2 milyon 822 bin, Avro Bölgesi'nde 2 milyon 265 bin olarak tespit edildi.

Genç işsizlik oranı AB'de yüzde 14,5, Avro Bölgesi'nde ise 14,2 olarak ölçüldü.

İşsizlik oranı, geçen yılın mart ayında Avro Bölgesi'nde yüzde 6,5, AB'de ise 6 olarak kayıtlara geçmişti.

Kaynak: AA

Avrupa Birliği, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Avro Bölgesi'nde İşsizlik Oranı Mart'ta Değişmedi - Son Dakika

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