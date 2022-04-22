Avro Bölgesi'nde kamu borcunun GSYH'ye oranı yüzde 95,6 oldu - Son Dakika

Avro Bölgesi'nde kamu borcunun Gayrisafi Yurt içi Hasıla'ya (GSYH) oranı, geçen yılın dördüncü çeyreğinde yüzde 95,6 olarak belirlendi.

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), Avrupa Birliği (AB) ve Avro Bölgesi'nin 2021 yılı son çeyrek kamu borcu ve bütçe açığı verilerini açıkladı.

Buna göre, Avro Bölgesi'nde üçüncü çeyrekte yüzde 97,5 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı, dördüncü çeyrekte yüzde 95,6 seviyesine geriledi. AB'de üçüncü çeyrekte yüzde 89,9 olan kamu borcunun GSYH'ye oranı ise son çeyrekte yüzde 88,1 seviyesinde belirlendi.

Söz konusu oran 2020'nin dördüncü çeyreğinde AB'de yüzde 90, Avro Bölgesi'nde yüzde 97,2 olarak gerçekleşmişti.

En yüksek borç oranı Yunanistan'da

AB üyesi ülkeler arasında 2021 yılının son çeyreğinde kamu borcunun GSYH'ye oranının en fazla olduğu ülke yüzde 193,3 ile Yunanistan oldu. Yunanistan'ı, yüzde 150,8 ile İtalya, yüzde 127,4 ile Portekiz, yüzde 118,4 ile İspanya, yüzde 112,9 ile Fransa, yüzde 108,2 ile Belçika ve yüzde 103,6 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi izledi.

Söz konusu dönemde kamu borcunun GSYH'ye oranının en az olduğu ülkeler ise yüzde 18,1 ile Estonya, yüzde 24,4 ile Lüksemburg ve yüzde 25,1 ile Bulgaristan olarak belirlendi.

AB'de Bütçe açığının GSYH'ye oranı yüzde 4,7

AB'de 2020 yılında yüzde 6,8 olan bütçe açığının GSYH'ye oranı, 2021'de yüzde 4,7'ye geriledi. Avro Bölgesi'nde bütçe açığının GSYH'ye oranı ise aynı dönemde yüzde 7,1'den yüzde 5,1'e düştü.

Bütçe açığı oranı geçen sene Malta'da yüzde 8, Yunanistan'da 7,4, Letonya'da 7,3, İtalya'da 7,2, Romanya'da 7,1, İspanya'da 6,9, Macaristan'da 6,8 ve Fransa'da yüzde 6,5 oldu.

AB kurallarına göre, normal şartlarda üye ülkelerin bütçe açıklarının GSYH'lerinin yüzde 3'ünü, kamu borçlarının da GSYH'lerinin yüzde 60'ını geçmemesi gerekiyor. Bu sınır aşıldığında uygulanacak tedbirlerin AB Komisyonu'na bildirilmesi ve etkin mücadelenin yapılması gerekiyor.

AB üyesi ülkeler, salgın nedeniyle söz konusu kuralları askıya alma kararı almış ve kamu harcamalarını hızla yükseltmişti.