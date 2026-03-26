Üye Girişi
Son Dakika Logo

Avro Bölgesi'nde Krediler Yükseldi

26.03.2026 14:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şubat ayında Avro Bölgesi'nde şirket kredileri yıllık yüzde 2,9, tüketici kredileri yüzde 3 arttı.

Avro Bölgesi'nde şirketlere yönelik banka kredileri, şubat ayında yıllık bazda hafif artış kaydetti.

Avrupa Merkez Bankası (ECB), şubat ayı şirket ve tüketici kredileri ile para arzı istatistiklerini yayımladı.

Buna göre, yıllık bazda ocakta yüzde 2,8 büyüyen şirket kredileri, şubatta yüzde 2,9 artış kaydetti. Tüketici kredileri de yıllık bazda yüzde 3 artış gösterdi.

Para politikası açısından kritik bir gösterge olarak kabul edilen M3 para arzı yüzde 3 artışla analistlerin yüzde 3,1 artış beklentisinin altında kaldı.

Gözler mart enflasyon rakamlarında

Öte yandan, Avro Bölgesi'nde enflasyon şubatta yüzde 1,9'a gerileyerek, ECB'nin orta vadeli hedefi olan yüzde 2'nin altına indi. Ancak şubat sonunda Orta Doğu'da başlayan çatışmalar nedeniyle yükselen petrol fiyatlarının, mart ayı itibarıyla enflasyonu yeniden yukarı çekmesi bekleniyor.

ECB Yönetim Konseyi, son toplantısında politika faizini sabit bırakmıştı.

Banka, petrol fiyatlarındaki şokun enflasyon üzerinde "belirgin" bir kısa vadeli etki yaratacağı konusunda uyarıda bulundu.

Bu arada piyasalarda, artan enerji maliyetleri ve savaşın yarattığı belirsizlik nedeniyle ECB'nin yakın zamanda faiz artırımına gidebileceği senaryosu ağırlık kazanıyor.

Kaynak: AA

Ekonomi, Enerji, Finans, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 14:40:08. #.0.4#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.